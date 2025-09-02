Utorok2. september 2025, meniny má Linda, Rebeka, zajtra Belo

Plzeňský Prazdroj pomáha podnikom šetriť energie i vodu: V rámci projektu „Smart výčap“ vyvinul úspornejší chladič a smart vaňu na chladenie pivných pohárov

Projekt Smart výčap, za ktorým stojí Plzeňský Prazdroj spolu s technologickými partnermi, vstupuje na Slovensku do novej fázy. Po detailných meraniach spotreby energií a vody pri čapovaní piva v reštauráciách a po testovaní v laboratórnych podmienkach prináša do prvých podnikov inovácie, ktoré pomôžu majiteľom a prevádzkovateľom podnikov šetriť peniaze a byť šetrnejším aj k prírodným zdrojom. Nový úsporný chladič dokáže znížiť spotrebu elektriny o 39 % a inovatívna smart chladiaca vaňa na pivné sklo potrebuje až o 58 % menej vody. Projekt Smart výčap je pokračovaním úsilia Prazdroja v podpore slovenských gastroprevádzok.

Merania zmapovali pivnú cestu

Projekt Smart výčap inicioval Prazdroj v roku 2022. Celkom do 55 prevádzok na Slovensku     a v Česku inštaloval približne 1 800 senzorov, ktoré snímali údaje najmä o spotrebe energií a vody v rámci výčapu. Senzory vyslali viac ako miliardu záznamov meraní. Cieľom bolo podrobne zmapovať energetickú a vodnú stopu čapovaného piva od pivného skladu až po pohár a pomôcť znížiť podnikom náklady za energie a vodu. Zásadným je pritom zachovanie kvality čapovaného piva.

Nový chladič znižuje spotrebu elektriny až o 39 %

Významnou technologickou novinkou je nový úsporný chladič piva. Vďaka inováciám výrazne znižuje tepelné straty a funguje efektívnejšie. V laboratórnych podmienkach dokáže znížiť spotrebu elektrickej energie až o 39 %. „Dáta potvrdili, že najviac elektriny sa spotrebuje v chladiacich systémoch, ktoré sú energetickým centrom každého výčapného pultu. Zistili sme, že priemerná spotreba na vychladenie a načapovanie jedného hektolitra piva je 15,93 kWh a samotné chladenie má na nej viac ako 92 % podiel,“ vysvetľuje Jakub Zaoral, vedúci projektu Smart výčap a manažér udržateľnosti Plzeňského Prazdroja. Priemerný slovenský podnik, ktorý ročne vyčapuje približne 107 hektolitrov piva, môže takto ušetriť až 411 kilowatthodín elektriny – to približne zodpovedá ročnej spotrebe šiestich domácich chladničiek.

Smart chladiaca vaňa: až 58 % úspora vody

„Okrem energií sme sa zamerali aj na vodu. Čistý, studený a mokrý pohár je kľúčom k správne načapovanému pivu. Takže bez vody to vo výčape nejde. Z našich meraní však vyplynulo, že je tu výrazný priestor pre úsporu, a to konkrétne v chladiacej vani,“ hovorí Jakub Zaoral. Tá udržiava čisté poháre pri ideálnej teplote pripravené na použitie. Získané dáta jasne ukázali, že najväčšie, a hlavne neregulované množstvo vody prechádza práve vaňou. Z nej často zbytočne do odpadu odteká veľké množstvo vody napriek tomu, že je stále čistá a chladná. Nová chladiaca vaňa sa vďaka zabudovanej elektronike a prepojeniu s mobilnou aplikáciou sama napúšťa a vypúšťa a kontroluje teplotu i prietok vody. Ušetrí tak až 58 % vody v porovnaní s bežným spôsobom obsluhy. Dokonalá čistota vody aj pohárov pritom zostáva zachovaná. „Nová vaňa má dvojité dno, prípadné nečistoty teda prepadávajú vrchným perforovaným dnom a usádzajú sa úplne dole. Pri napúšťaní prúdi voda medzi dnami, čím prípadné nečistoty vyženie na hladinu a vďaka hydrodynamickému prúdeniu potom odtečú z vane preč spolu s teplejšou vodou na povrchu. Je to efektívny a jednoduchý spôsob, ako vaňu priebežne čistiť a zároveň chladiť bez nutnosti celú ju vypustiť,“ vysvetľuje Petr Kostlán, manažér vývoja technických riešení Plzeňského Prazdroja. Týždenne tak dokáže nová vaňa s objemom 75 litrov usporiť približne 385 litrov vody, za rok až viac ako 20 tisíc litrov. Úsporu vody dopĺňa úspora elektriny, keďže vaňu nie je potrebné po každej zmene vypúšťať a na noc vypínať.

Používanie v reálnych podmienkach

Nové úsporné chladiče inštaluje Prazdroj v pilotnej prevádzke postupne v piatich prevádzkach na Slovensku, v bratislavskej reštaurácii Stage bude nainštalovaná aj prvá smart chladiaca vaňa. Na základe nových zistení a dát z reálnych podmienok sa budú technológie ďalej optimalizovať a v ďalšom období ich Prazdroj začne ponúkať svojim zákazníkom. „V našej reštaurácii neustále hľadáme spôsoby, ako znížiť náklady a zároveň zachovať vysoký štandard služieb. Tento projekt nám pomáha šetriť elektrinu a vodu, a pritom hosťom ponúkať dokonale načapované pivo,“ hovorí Miroslav Kliman, majiteľ bratislavskej reštaurácie Stage.

Cieľ Prazdroja: znížiť uhlíkovú stopu o tretinu

„Smart výčap“ je zároveň investíciou Prazdroja do znižovania uhlíkovej stopy v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Jeho ambíciou je do roku 2030 znížiť emisie v celom reťazci - od semienka až po pohár - o  30 %. Nové výčapné technológie tak majú nielen ekonomický, ale aj výrazný environmentálny prínos. Nové riešenie sa pritom nijako nedotkne zážitku, ktorý si v podniku pri čapovanom pive hostia doprajú.

Prominenti
Prominenti
Správy

Domáce správy

Viliam Karas
Opozícia kritizuje vládu za amatérsku konsolidáciu a meškanie opatrení: Žiada podporu ekonomiky a šetrenie na sebe
Domáce
Domáce
Domáce
Bratislava

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
dromedar.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti

Dobré správy

plnielanu.sk
plnielanu.sk
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Domáce

Ekonomika

Šport

Premier League
Box
Ženy
Komentáre

Auto-moto

Predstavujeme
Predstavujeme
Predstavujeme
Správy

Kariéra a motivácia

Motivácia a inšpirácia
Zaujímavé pracovné ponuky
Motivácia a produktivita
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Skladovanie potravín
Výber receptov

Technológie

Bezpečnosť
Veda a výskum
Správy
Veda a výskum

Bývanie

Pre kutilov

Náradie a stroje
Recepty
Izbové rastliny
Recepty

Feminity
Domáce
Zahraničné
Domáce
Domáce
