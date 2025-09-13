Štát rozpredáva ďalší majetok: Pozrite sa, k akým nehnuteľnosťiam sa môžete dostať na DRAŽBE!

KOŠICE/TRENČÍN/ILAVA - Nehnuteľnosti sú na Slovensku pomerne luxusná položka, ktorú si už nemôžu dovoliť ani stredne príjmové rodiny či samostatní jedinci. Kontrastne k tomu sa však pravidelne v databáze štátu objavujú nehnuteľnosti za zlomok cien. Finančná správa zverejnila ďalšie tri takéto budovy, ku ktorým sa môžete dostať formou dražby.
Na sociálnej sieti Finančná správa Slovenskej republiky zverejnila viaceré ponuky na nehnuteľný majetok, ktorý sa chystá odpredávať v dražbe. Sú medzi nimi nasledujúce objekty v týchto obciach:
Stará Turá
Prvým je nehnuteľnosť v Starej Turej, kde je termín dražby určený na 30. september 2025 o 10:00 hodine. Ide o zastavanú plochu a nádvorie. Ďalšou prístavbou je výdajňa zdravotníckych pomôcok. Miestom konania dražby bude Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín- budova Allianz, zasadačka daňového úradu.
Vyvolávacia cena: 71 100 eur
Košice
Ďalším predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Košice, a to priamo v meste Košice, v blízkosti autobusovej stanice. Opäť ide o zastavanú plochu a nádvorie. Termín dražby je určený na 2. október 2025 o 10:00 hodine. Miestom konania dražby bude Daňový úrad Košice, Železničná 1, 04190 Košice, miestnosť č. 105.
Vyvolávacia cena: 35 700 eur
Správca dane okrem iného určuje dražobnú zábezpeku vo výške 17 850 eur.
Ilava
Zastavanú plochu s nehnuteľnosťou ponúka Finančná správa aj v Ilave. Na tejto ploche sa nachádza rodinný dom. Termín na podanie písomných ponúk správcovi dane je 7.október 2025. Termín a miesto vyhodnotenia písomných ponúk bude 15. októbra 2025 o 10:00 hodine na Daňovom úrade Trenčín, pobočka Považská Bystrica, Centrum 2408/43, 017 01 Považská Bystrica - zasadačka na prízemí.
Najnižšia cena je 37 500 eur
Štát ponúka cez Finančnú správu tieto nehnuteľnosti aj v statuse nižšie, kde sa cez hypertextové odkazy môžete dostať priamo k predmetným listinám o plánovanej dražbe: