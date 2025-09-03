Putin mal pri rokovaní s Ficom v Pekingu ťahák: FOTO Odhalené poznámky o Ukrajine a energiách!

PEKING/BRATISLAVA – Na stretnutí Vladimira Putina so slovenským premiérom Robertom Ficom v Pekingu, ktoré sa uskutočnilo na okraji samitu Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS), zaujali pozornosť fotografie prezidentových poznámok. Zábery zverejnené ruskými médiami odhalili, že ruský líder mal pri sebe „ťahák“ s kľúčovými tézami o Ukrajine a energetike.
Fotografie ukázali, že Putin mal pripravené krátke body, ktoré zdôrazňovali najmä tému Ukrajiny a dodávok energetických zdrojov zo strany Ruska. Tieto tézy mal prezident napísané priamo na papieri, aby ich počas rozhovoru s predsedom slovenskej vlády jasne odkomunikoval.
Putin nezabudol tiež obviniť „kyjevský režim, že používa teroristické metódy“ a útočí na energetické objekty, čím ohrozuje nielen Rusko, ale aj krajiny EÚ. Zdôraznil tiež dôležitosť pokračovania dodávok ruských energetických zdrojov a vyzdvihol suverenitu slovenskej zahraničnej politiky pod vedením Fica.
Podľa ruského denníka kp.ru Fico s viacerými bodmi Putina súhlasil. Slovenský premiér zopakoval, že Ukrajina by sa nemala stať členom NATO, pričom jej členstvo v EÚ označil za otázku otvorenú na ďalšie diskusie. Ocenil tiež ruský prístup k pamiatke padlých vojakov v druhej svetovej vojne a potvrdil, že Slovensko plánuje pokračovať v spolupráci na rekonštrukciách vojenských cintorínov. Fico tiež poďakoval za plyn prúdiaci na Slovensko cez plynovod TurkStream a zdôraznil záujem Bratislavy o ďalšiu spoluprácu v oblasti energetiky.
V Pekingu sa začala slávnostná vojenská prehliadka: Predstavili aj nové zbrane, prítomní sú Putin i Fico
Putin zároveň odmietol tvrdenia, že Moskva plánuje útok na Európu, a označil ich za „hysteriu“ a „hororové príbehy“. Obaja lídri sa zhodli, že prípadná dohoda o mieri s Ukrajinou nesmie ohroziť bezpečnosť Ruska, no zároveň musí brať do úvahy aj potreby Kyjeva.
Fico na stretnutí dodal, že očakáva kritiku za svoju účasť v Pekingu, avšak zdôraznil, že chce európskym lídrom sprostredkovať ruské posolstvá. Slovenský premiér je jediným predsedom vlády členskej krajiny EÚ, ktorý sa osobne zúčastnil čínskej vojenskej prehliadky pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny.