MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje USA: Putin ničí naše mestá, musíte pritlačiť!

KYJEV/WASHINGTON - Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v pondelok rokoval o ruských úrokoch na ukrajinské ciele s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Informoval ho aj o zasiahnutí budovy ukrajinskej vlády ruskou balistickou raketou. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:01 Zelenskyj hovorí, že ruské sily sa opäť zameriavajú na útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Jermak a Rubio rokovali o ruských útokoch na ukrajinské ciele
„Informoval som ho o neustálych ruských útokoch na naše mestá, naše obytné budovy pomocou dronov a rakiet,“ napísal Jermak na sociálnej sieti Telegram. Spresnil, že sa so šéfom americkej diplomacie zhováral aj o americkej vojenskej pomoci, bezpečnostných zárukách pre povojnovú Ukrajinu a o potrebe zvýšiť tlak na Rusko, aby zasadlo za rokovací stôl.„Zabíjajú civilistov a deti, ničia našu infraštruktúru. Nepriateľ po prvýkrát zaútočil na budovu ukrajinskej vlády – útok bol vykonaný balistickou raketou Iskander,“ napísal Jermak.
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta v ďalšom príspevku napísal, že sa zúčastnil na videokonferencii poradcov pre národnú bezpečnosť zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka a Talianska. Podľa jeho slov šlo o pokračovanie minulotýždňového stretnutia takzvanej koalície ochotných v Paríži s cieľom „ešte posilniť“ ukrajinské postavenie po uzavretí prípadnej mierovej dohody.
Po sobotňajšom útoku americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je pripravený uvaliť na Rusko ďalšie sankcie. Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 800 dronmi, čo je najvyšší počet od začiatku invázie vo februári 2022, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Väčšinu z nich zostrelili, 54 dronov a deväť rakiet však zasiahlo 33 lokalít.