V nemeckej armáde evidujú viac ako 1100 prípadov extrémizmu

BERLÍN - V nemeckej armáde sa príslušné orgány v roku 2024 zaoberali celkovo 1159 prípadmi extrémizmu. Tri štvrtiny z nich sa týkali krajne pravicových extrémistických prejavov. Vyplýva zo každoročnej správy, ktorú v utorok zverejnilo nemecké ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra DPA.
Extrémistickým skutkom v armáde sa v Nemecku zaoberá vojenská kontrarozviedka (MAD). Celkovo minulý rok zaznamenala 302 nových prípadov extrémizmu, pričom 216 z nich klasifikovala ako krajne pravicové.
Spravodajská služba ďalej v armáde evidovala 33 prípadov extrémizmu spojených s radikálnym islamizmom a 31 prípadov extrémizmu prepojenými so zahraničím. Menšie množstvo prípadov sa týkalo aj krajne ľavicového extrémizmu a hnutia Ríšski občania, ktoré odmieta legitimitu nemeckého štátu a presadzuje návrat monarchie. Jeden prípad bol tiež spojený so scientologickým hnutím.
Zvyšujúce sa politické rozdelenie spoločnosti
MAD v správe uvádza, že nárast počtu nových prípadov extrémizmu v armáde má komplexné dôvody a je spojený s politickými faktormi, vojnami a globálnymi krízami. „Zvyšujúce sa politické rozdelenie spoločnosti môže posilňovať extrémistické názory. Ako súčasť spoločnosti aj armáda čelí rastúcej hrozbe extrémistického správania,“ uviedla vojenská kontrarozviedka v správe.