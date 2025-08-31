Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Hrôza v Nemecku: Auto vrazilo do päťčlennej rodiny, zranenia utrpeli aj deti

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Dvaja dospelí a tri deti utrpeli zranenia po tom, čo na parkovisku pri nákupnom stredisku v meste Essen na západe Nemecka narazilo vozidlo do päťčlennej rodiny, uviedla v nedeľu tamojšia polícia a hasiči. Informuje o tom agentúra DPA.

Všetkých zranených po incidente, ktorý sa odohral ešte v sobotu popoludní, okamžite hospitalizovali. Šesťdesiatročný vodič mal v úmysle vycúvať z parkovacieho miesta na parkovisku, miesto toho sa však prudko pohol dopredu, spresnila polícia prostredníctvom svojho hovorcu.

Auto sa v dôsledku toho prudko vyrútilo vpred práve vo chvíli, keď tadiaľ prechádzala päťčlenná rodina. Pod vozidlom skončili tri deti vo veku sedem, 13 a 14 rokov, píše DPA.

Dvom deťom sa podarilo vyslobodiť, tretie - 13-ročné dievča však zostalo zakliesnené tak pevne, že ho museli vyslobodzovať hasiči. Dieťa utrpelo vážne zranenia, dodala polícia.

Viac o téme: NemeckoAutoDetiRodinaZranenia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Policajti hliadkujú po tom,
Nemecká polícia pátra po pravicovej extrémistke, ktorá si zmenila pohlavie
Zahraničné
Francúzsko, Británia a Nemecko
Francúzsko, Británia a Nemecko aktivovali mechanizmus na obnovenie sankcií voči Iránu
Zahraničné
Ilustračné foto.
Divoká policajná naháňačka v Nemecku ako z filmu! Došlo aj k streľbe
Zahraničné
Regrúti z logistického práporu
Protivojnoví aktivisti v Nemecku protestovali proti zavedeniu vojenskej služby
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podľa strany PS by mal šéf SIS Pavol Gašpar odstúpiť
Podľa strany PS by mal šéf SIS Pavol Gašpar odstúpiť
Správy
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Správy
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
Správy

Domáce správy

Aktualizujeme VRAŽDA v rodinnom dome
VRAŽDA v rodinnom dome na východe Slovenska: Krvavý konflikt matky a syna, ten sa polícii vzdal sám!
Domáce
Futbalový zápas v Trnave
Futbalový zápas v Trnave bude pod zvýšeným dohľadom polície
Domáce
Richard Takáč
Dane by sa v konsolidácii zvyšovať nemali, uviedol Takáč
Domáce
AKTUÁLNE ŠOKUJÚCA VRAŽDA Syn zavolal na políciu, že zabil vlastnú mamu!
AKTUÁLNE ŠOKUJÚCA VRAŽDA Syn zavolal na políciu, že zabil vlastnú mamu!
Kežmarok

Zahraničné

Policajti hliadkujú po tom,
Hrôza v Nemecku: Auto vrazilo do päťčlennej rodiny, zranenia utrpeli aj deti
Zahraničné
Drogy sú ľahko dostupné:
Drogy sú ľahko dostupné: Ohrozuje to najmä mladých, varuje nemecký komisár
Zahraničné
útoky na Odesu
MIMORIADNY ONLINE Ruské drony ochromili Odesu: Tisíce domácností bez prúdu, poškodené boli aj budovy
Zahraničné
Izraelská armáda pri Golanských
Izraelská armáda podnikla nálet na pozície Hizballáhu na juhu Libanonu
Zahraničné

Prominenti

Ivana Chýlková a Jan
PROBLÉMY v raji? Ivana Chýlková vyšla s pravdou von: S Krausom už spolu NEŽIJÚ!
Domáci prominenti
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera:
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera: Zbalila ho POLÍCIA... Plakal spolu s otcom!
Zahraniční prominenti
Michaela Čobejová
Čobejová sa ukázala BEZ mejkapu: Wau, stále KRÁSNA!
Domáci prominenti
FOTO Post Malone
TAJNÝ románik slávneho speváka? Partnerky strieda rýchlejšie ako ponožky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Európske Maldivy: Ostrov Harris
Európske Maldivy: Ostrov Harris má prekrásne pláže aj drsnú prírodu
dromedar.sk
FOTO Žena túži po najštíhlejšom
Žena túži po najštíhlejšom páse na svete! Do svojej premeny investovala skoro MILIÓN eur
Zaujímavosti
FOTO Na fotografii interiéru nehnuteľnosti
Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO
Zaujímavosti
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť:
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!

Šport

Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
La Liga
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
VIDEO Zbytočná penalta v posledných sekundách: Dúbravka bezmocný, prvá výhra Manchestru United
VIDEO Zbytočná penalta v posledných sekundách: Dúbravka bezmocný, prvá výhra Manchestru United
Premier League
HC Košice - HC Prešov: Online prenos z Tatranského pohára 2025
HC Košice - HC Prešov: Online prenos z Tatranského pohára 2025
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Motivácia a produktivita
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov

Technológie

Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Android
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Návody
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Android

Bývanie

Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Pre kutilov

Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčšie faux princa Williama: Keď budúci kráľ nezvládol protokol
Zahraničné celebrity
Najväčšie faux princa Williama: Keď budúci kráľ nezvládol protokol
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VRAŽDA v rodinnom dome
Domáce
VRAŽDA v rodinnom dome na východe Slovenska: Krvavý konflikt matky a syna, ten sa polícii vzdal sám!
Vražda v Partizánskom rozhádala
Domáce
Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!
Progresívcov Gašpar nepresvedčil vysvetlením
Domáce
Progresívcov Gašpar nepresvedčil vysvetlením o nabúranom aute napísanom na firmu: Chcú jeho okamžitý ODCHOD!
Dramatické sekundy v Košiciach:
Domáce
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!

Ďalšie zo Zoznamu