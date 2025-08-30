Nemecko má veľké plány: Chce sa stať vojenskou veľmocou! Čína to môže veľmi ľahko prekaziť

BERLÍN - Kancelár Friedrich Merz predstavil ambíciu vybudovať z Nemecka najsilnejšiu armádu kontinentu. Odborníci však varujú, že tieto plány môže paralyzovať závislosť od čínskeho nerastného bohatstva.
Merz sľubuje masívne zbrojenie
Nový nemecký kancelár deklaroval, že Berlín spustí rozsiahlu modernizáciu a posilňovanie ozbrojených síl. Cieľom má byť, aby Bundeswehr patril medzi najsilnejšie armády Európy. Podľa denníka The Economist má Nemecko v najbližších rokoch investovať stovky miliárd eur do obnovy zbrojného priemyslu.
Slabé miesto: suroviny z Číny
Podľa výskumníka Technickej univerzity v Chemnitzi Jakoba Kullika môžu byť tieto plány ohrozené. „Ak by dodávky materiálov z Číny náhle ustali, mohlo by to zastaviť naše plány v oblasti obranného priemyslu,“ upozornil pre denník Politico. Nemecký priemysel je pritom podľa štúdie Federácie nemeckého priemyslu (BDI) závislý od viacerých vzácnych prvkov, ktoré dováža práve z Číny.
Európa v spoločnej pasci
Kullik dodáva, že závislosť sa netýka len Berlína. „Francúzsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo – všetky tieto krajiny stoja na rovnakých dodávateľských reťazcoch, ktoré vedú späť do Číny,“ varoval. Ak by došlo k prerušeniu tokov surovín, mohla by Európu zasiahnuť hlboká štrukturálna kríza.
Politické varovanie z Berlína
Podobne sa vyjadrila aj nemecká politička Vanessa Zobelová. „Bez bezpečných dodávateľských reťazcov nemôže existovať žiadne dôveryhodné vojenské odstrašenie,“ zdôraznila.