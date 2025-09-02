Náčelník generálneho štábu: Izrael zintenzívňuje pozemné operácie v Pásme Gazy

TEL AVIV - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v utorok vyhlásil, že Tel Aviv zintenzívňuje svoje vojenské operácie v Pásme Gazy. Informuje o tom agentúra DPA.
„Pozemná operácia v Gaze sa už začala, nenechajte sa pomýliť. Vstupujeme na miesta, kde sme ešte nikdy predtým neboli,“ citovala izraelská armáda Zamira na svojom kanáli na sociálnej sieti Telegram a dodala, že militantné hnutie Hamas sa už nemá kam ukryť. „Vojnu nezastavíme, kým neporazíme nepriateľa,“ uviedol Zamir.
Izraelská armáda začala v utorok pred plánovanou operáciou v meste Gaza povolávať približne 60.000 záložníkov. Podľa správ izraelských médií skupina takmer 400 rezervistov vopred avizovala, že prípadný povolávací rozkaz neuposlúchne.
„Odmietame sa podieľať na nezákonnej vojne (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua a považujeme za našu vlasteneckú povinnosť odmietnuť (povolanie) a požadovať vyvodenie zodpovednosti od našich lídrov,“ uviedol jeden z nich. Podľa skupiny obsadenie mesta Gaza neohrozuje len životy vojakov, ale aj izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.
Izraelská ofenzíva nezastaví snahy o uznanie Palestínskeho štátu, uviedol Macron
Izrael nemôže zastaviť snahy o uznanie Palestínskeho štátu rozšírenou ofenzívou v Gaze ani anexiou okupovaného palestínskeho územia, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informuje o tom agentúra AFP. „Žiadna ofenzíva, žiadny pokus o anexiu alebo násilné vysídľovanie obyvateľov nezastaví tento rozbehnutý proces“ smerom k dvojštátnemu riešeniu, uviedol Macron na sociálnej sieti X po rozhovore so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom.
Francúzsko je jednou z krajín, ktoré na Valnom zhromaždení OSN v septembri plánujú uznať Palestínsky štát. Francúzsky prezident tiež kritizoval rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza predstaviteľom palestínskej samosprávy pre Valné zhromaždenie OSN a tento krok označil za neprijateľný. Rozhodnutie v utorok kritizoval aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a vyzval USA, aby prehodnotili svoje rozhodnutie. „Vyzývame na zrušenie tohto opatrenia a na zabezpečenie palestínskeho zastúpenie v súlade s Dohodou s hostiteľskou krajinou,“ dodal Macron.