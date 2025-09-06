BELGOROD – Život ruských vojakov na fronte závisí častokrát od dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o dodávanie základných potravín či hygienických potrieb. Mnohí sú už ale unavení, pretože vojaci na fronte konzumujú nadmerné množstvo alkoholu a peniaze od darcov končia u prostitútok.
Dobrovoľníci, ktorí sa starajú o dodávanie jedla a základných potrieb pre ruských vojakov prehovorili o desivej skutočnosti, ktorá sa na fronte odohráva už na pravidelnej báze. Pre The Insider poskytol svoje svedectvo Ruslan, ktorý je už z celej situácie unavený.
Zneužité peniaze
Dobrovoľník Ruslan sa vyjadril, že tento rok už definitívne končí s dobrovoľníckym hnutím. Poslednou kvapkou bola pre neho veľmi negatívna skúsenosť. "Som podnikateľ a vojakom som pomáhal z celého srdca. Prevádzkujem malé železiarstvo a poskytujem drobný tovar – okuliare na nočné videnie, uniformy, čokoľvek, čo potrebujú," hovorí s tým, že vojaci si od neho priamo cez WhatsApp pýtali peniaze.
Napokon sa ale ukázalo, že Ruslanove peniaze, vyše stotisíc rubľov (1240 dolárov), minuli vojaci ešte v ten istý deň v kúpeľoch v spoločnosti prostitútok.
"My sa tiež len snažíme ochrániť ľudí, ako vy. Riskujeme svoje životy. Prelievame za vás krv. S čím ste potom nespokojní?" odpovedal Ruslanovi jeden z vojakov. Ten následne reagoval, že sa cítil ako úplný hlupák, pretože v podstate mal byť ticho a byť len vďačný.
Vojaci len pijú
Lera z Belgorodskej oblasti zhromažďuje balíky pre vojakov. Jedného dňa ich rozvážala pri hraniciach, blízko kontrolného bodu s Ukrajinou. To, čo tam videla, ju doslova zarazilo. "Bola tam veľká kopa prázdnych fliaš od piva vodky. Všade tam páchlo ako vo veľkom pivnom sude. Na kontrolnom stanovišti stál vojak, ktorého som sa spýtala, čo sa tu deje," hovorí.
Ako jej bolo vysvetlené, alkohol nosia manželky svojim manželom vojakom. Platí to aj pre matky, ktotré zásobujú synov a alkohol prinesú aj muži, ktorí sa vracajú do bojov z dovolenky. "Toto nie je kopa z niekoľkých dní. Vznikla tu len v priebehu jedného dňa. Je to strašné a nevieme, ako to máme vyriešiť," povedal vojak na stanovišti.
Za pitie príliš veľkého množstva alkoholu dostávajú vojaci trest v podobe hodenia do jamy na niekoľko dní. Na jednej strane je to stopka pre ďalšie podobné akcie, ale na strane druhej ich to ničí. "Opijú sa a zaspia s tým, že zabudnú otvoriť vetrák na stane. Potom niekto vstane, vyjde sa von nadýchať a nepriateľ ho zastrelí. Na fronte ohrozuje takýmto správaním seba aj ostatných," doplnila na záver dobrovoľníčka Lera.