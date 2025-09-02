Francúzsko v pohotovosti: Nemocnice dostali strašidelný príkaz! Pripravte sa na veľkú vojnu

PARÍŽ - Francúzske zdravotníctvo dostalo príkaz pripraviť sa na scenár veľkej vojny v Európe. Podľa uniknutého dokumentu majú nemocnice od marca 2026 zvládať stovky zranených vojakov denne. O plánoch, ktoré nepopreli ani oficiálne miesta, informoval týždenník Le Canard Enchaîné.
Príprava na masový prílev ranených
Podľa francúzskeho týždenníka Le Canard Enchaîné ministerstvo zdravotníctva rozoslalo 18. júla všetkým regionálnym úradom dokument, ktorý vznikol v spolupráci s ministerstvom obrany a Generálnym sekretariátom obrany a národnej bezpečnosti.
Inštrukcie sú jednoznačné: Do marca 2026 majú vzniknúť zdravotnícke centrá schopné denne ošetriť 100 až 250 vojakov. Po dobu približne dvoch mesiacov by tak Francúzsko dokázalo poskytnúť starostlivosť až pol miliónu ranených. Centrá sa majú budovať v blízkosti železníc, ciest či letísk, aby bolo možné rýchlo presúvať vojakov späť do ich domovských krajín.
Ministerstvo zdravotníctva uviedlo: „Vzhľadom na medzinárodnú situáciu sa musíme pripraviť na zdravotnícku podporu pri konflikte vysokej intenzity. Francúzsko je signatárom Washingtonskej zmluvy a má povinnosť použiť všetky dostupné prostriedky vrátane vojenskej sily pri útoku na ktorýkoľvek štát NATO.“
Signál pre spojencov
Podľa analytikov by sa Francúzsko stalo jednou z hlavných tylových základní aliancie NATO a EÚ. Zdravotnícke zariadenia by neobsluhovali len francúzskych vojakov, ale aj spojencov z celej Európy.
Únik dokumentu prichádza v čase, keď napätie rastie. Nemecký náčelník obrany Carsten Breuer varoval, že Bundeswehr aj NATO sú v pohotovosti pre masívne ruské manévre Zapad 2025 v Bielorusku. Hoci zatiaľ neexistujú dôkazy, že by Moskva plánovala útok pod rúškom cvičenia, Berlín aj Paríž berú hrozbu vážne.
Civilná príprava: Manuál pre obyvateľov
Francúzi sa pripravujú aj na civilnej úrovni. V marci vláda rozoslala domácnostiam 20-stranovú príručku, ktorá obsahuje 63 opatrení – od reakcie na vojnu či jadrovú haváriu až po zapojenie sa do obranných rezerv a dobrovoľníckych hasičských zborov.
„Cieľom je posilniť odolnosť obyvateľstva voči všetkým typom kríz – prírodným, technologickým, kybernetickým aj bezpečnostným,“ uviedol úrad premiéra.
Ticho na francúzskej politickej scéne
Zatiaľ čo francúzske denníky správu prevzali, politická scéna reaguje len vlažne. Niektorí komentátori to pripisujú tomu, že pozornosť vo Francúzsku sa momentálne sústreďuje na Palestínu a na vnútornú krízu vlády.
Premiér François Bayrou a jeho centristická koalícia čelia pádu – 8. septembra sa očakáva hlasovanie o rozpočte, ktoré môže viesť k ich koncu. Do popredia by sa tak opäť dostal prezident, ktorý je zároveň hlavným veliteľom francúzskej armády.
Európa na pokraji skúšky
Únik dokumentu a paralelné varovania z Berlína posilňujú presvedčenie, že Európa sa pripravuje aj na najhoršie scenáre. Francúzsko sa tak môže stať kľúčovou oporou spojencov v prípade, že sa konflikt s Ruskom rozšíri.