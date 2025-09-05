Ťažký život afganských žien: Po zákaze vzdelania tkajú koberce za málo peňazí

AFGANISTAN - Na ženy v Afganistane teraz pripadajú horšie platené a manuálne práce. Je to preto, že islamistické hnutie Taliban im zakázalo prístup k vyššiemu vzdelaniu, píše BBC. Jedna z mála činností, ktoré môžu ženy a dievčatá vykonávať, je zle platené tkanie kobercov. Mnohé sa však nevzdávajú nádeje, že sa jedného dňa do školy vrátia.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Vyšli s farbou von: Vláda zvažuje rušenie voľna počas ďalších sviatkov! Špekuluje sa aj o Veľkonočnom pondelku
AKTUÁLNE Fico sa po návrate z Číny stretol so Zelenským: Hlavnou témou je energetická infraštruktúra
Šialená jazda cestného piráta v obci: NEUVERITEĽNÉ, akou rýchlosťou sa rútil! Táto FOTO ho vyšla draho