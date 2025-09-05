Rusko poslalo po zemetrasení do Afganistanu humanitárnu pomoc

MOSKVA - Rusko v piatok oznámilo, že poslalo nákladné lietadlo s humanitárnou pomocou do Afganistanu po rozsiahlom víkendovom zemetrasení, ktoré si podľa tamojších úradov vyžiadalo už najmenej 2200 obetí. Informuje o tom agentúra AFP.
Katastrofa prehĺbila humanitárnu krízu v Afganistane, pričom k poskytovaniu pomoci krajine pod vládou hnutia Taliban niektoré štáty vrátane USA pristupujú odmietavo. Moskva začiatkom tohto roka ako prvá krajina oficiálne uznala vládu Talibanu po prevzatí moci v auguste 2021. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, že do Kábulu dodalo 20 ton potravín pre ľudí zasiahnutých zemetrasením. „Na pokyn prezidenta Ruskej federácie sa v blízkej budúcnosti plánuje zaslanie druhej dodávky humanitárnej pomoci,“ dodalo vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že miestne zdravotnícke zariadenia sú „pod obrovským tlakom“ a chýba im materiál, lieky i personál. Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi uviedol, že zemetrasenie „zasiahlo viac ako 500.000 ľudí“ na východe Afganistanu. Zrušenie zahraničnej pomoci USA pre túto krajinu v januári 2025 ešte viac zaťažilo humanitárne organizácie, ktoré aj bez toho bojujú so znižujúcim sa financovaním pomoci pre Afganistan.