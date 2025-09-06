Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Nemecká vláda odmieta, že by Taliban dostal zaplatené za deportovaných Afgancov

TASR

BERLÍN - Nemecká vláda nezaplatila islamistickému hnutiu Taliban za prijatie Afgancov, ktorých deportovali z Nemecka. Uviedla to hovorkyňa spolkového ministra vnútra Alexandra Dobrindta pre agentúru DPA.

Reagovala tak na otázku strany Ľavica, ktorá sa zaujímala, či Taliban dostal kompenzáciu za prijatie 81 mužov deportovaných v júli. Podľa nemeckých úradov boli odsúdení za trestné činy vrátane vraždy, sexuálnych deliktov či násilných a drogových trestných činov. Júlový let sa uskutočnil v spolupráci s Katarom „v rámci spoločného strategického bezpečnostného partnerstva, bez akejkoľvek finančnej kompenzácie“, oznámila vláda s tým, že ďalšie podrobnosti nezverejní z dôvodu potreby utajenia.

Podľa hovorkyne Dobrindta chce nemecká vláda urýchliť deportácie Afgancov do ich vlasti. „Spolková vláda intenzívne pracuje na zavedení trvalého mechanizmu návratov,“ povedala. Dodala, že z právneho aj operačného hľadiska sa skúmajú všetky možnosti. Nie je zatiaľ jasné, či bude pri organizovaní ďalších deportácií opäť asistovať Katar.

Nemecká ľavicová poslankyňa Clara Büngerová označila vysvetlenie za nedostatočné. „Spolková vláda míňa obrovské sumy na deportačné lety, spolupracuje s autokratmi a tvrdí, že tým zvyšuje bezpečnosť – to je lož,“ poznamenala. Taliban sa v Afganistane vrátil k moci v roku 2021 a odvtedy sa uskutočnili dve deportácie, prvá ešte za predošlej nemeckej vlády v auguste 2024. V rámci tohto letu previezli do afganského hlavného mesta 28 odsúdených páchateľov.

