Ďalší pokus: Konvoj lodí s humanitárnou pomocou sa opäť vydal na plavbu k pobrežiu Pásma Gazy

BARCELONA - Flotila plavidiel s humanitárnou pomocou pre palestínske Pásmo Gazy a propalestínskymi aktivistami v pondelok večer opäť vyplávala z Barcelony, kam sa predtým vrátila pre silný vietor na Stredozemnom mori. Informoval o tom spravodajca agentúry AFP.
Približne 20 plavidiel sa vydalo na plavbu z metropoly Katalánska na severe Španielska prvýkrát v nedeľu s cieľom „otvoriť humanitárny koridor a ukončiť prebiehajúcu genocídu palestínskeho ľudu“ v čase vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Silný vietor na mori však ohrozoval najmä menšie plavidá v konvoji, takže sa velenie flotily rozhodlo pre návrat do Barcelony, kam lode dorazili v nedeľu po 22:00 h SELČ.
Známi aktivisti
Medzi aktivistami z desiatok krajín sú švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, herci Liam Cunningham z Írska a Eduard Fernández zo Španielska, či politici a ďalšie osobnosti. Podľa plánov by konvoj lodí pod názvom Sumúd (Vytrvalosť) mal do Pásma Gazy doraziť v polovici septembra, pričom by sa k nemu počas plavby mali pridať aj ďalšie lode, napr. z Talianska či Tuniska. Izrael v júni i júli zablokoval dva pokusy aktivistov doručiť pomoc na palestínske územia plavidlami.
Organizácia Spojených národov upozorňuje, že v Pásme Gazy panuje hladomor a približne 500.000 obyvateľov tam žije v „katastrofálnych“ podmienkach. Ministerstvo zdravotníctva Pásma Gazy uvádza, že takmer 23 mesiacov trvajúca vojna v Pásme Gazy si na palestínskej strane vyžiadala viac ako 63.000 obetí, pričom najmenej 332 Palestínčanov zomrelo na podvýživu. Medzi nimi je aj 124 detí.