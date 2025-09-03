Unikol tajný armádny dokument: Tvrdo kritizuje izraelskú operáciu v Gaze! Pokazili sme, čo sme mohli

JERUZALEM - Izraelská armáda nezvládla splniť žiaden z hlavných cieľov ofenzívy s názvom Gideonove vozy, ktorá prebehla v máji a skončila minulý mesiac. Podľa uniknutého dokumentu, o ktorom informovali izraelské médiá, sa armáda dopustila „všetkých možných chýb“ – od taktických zlyhaní po neschopnosť oslabiť hnutie Hamas.
Kritická sebareflexia
Interná správa Operačného informačného centra pozemných síl IDF označila operáciu za neúspešnú. Nepodarilo sa dosiahnuť dva hlavné ciele – zvrhnutie hnutia Hamas a oslobodenie rukojemníkov zajatých pri útoku zo 7. októbra 2023, uviedol denník The Times of Israel.
Dokument konštatuje, že armáda postupovala v rozpore s vlastnou doktrínou: prostredníctvom humanitárnych dodávok nepriamo zásobovala nepriateľa, nedokázala vytvoriť časový tlak, neefektívne nakladala s vlastnými zdrojmi a vyčerpala vlastné sily, pričom zároveň oslabovala medzinárodnú podporu Izraela.
Taktické chyby a posilnenie Hamasu
Ako kľúčové problémy správa uvádza pomalý postup v tých istých oblastiach, uprednostňovanie minimalizácie vlastných strát pred vojenským úspechom, nedostatočnú pripravenosť na partizánsky boj či opotrebovanie výbavy.
Hamas si podľa dokumentu zachoval všetky podmienky pre prežitie – prístup k zdrojom, bezpečné zázemie aj spôsob vedenia boja. To mu umožnilo prezentovať odolávanie izraelskej ofenzíve ako vlastné víťazstvo.
Problém s humanitárnou pomocou
Správa ostro kritizuje aj izraelskú „nekompetenciu“ pri distribúcii pomoci. Viaceré incidenty, keď Palestínci zahynuli pri výdajných centrách, využila propaganda Hamasu. Podľa izraelských médií dokonca niektorí vojaci vypovedali, že na neozbrojené davy pálili na príkaz velenia.
Výsledkom bolo, že Izrael čelil obvineniam, že obyvateľstvo Gazy úmyselne necháva hladovať – čo posilnilo medzinárodnú kritiku a oslabilo jeho pozíciu.
Armáda odmieta kritiku
Izraelské obranné sily správu spochybnili. Tvrdia, že operácia svoje ciele splnila a že dokument bol medzi veliteľov distribuovaný „bez povolenia“. Predstavitelia IDF zároveň argumentujú, že výsledkom bolo zníženie požiadaviek Hamasu pri rokovaniach o prímerí.
Hamas už minulý mesiac prijal návrh prímeria vo fázach, ktorý predtým odmietal. Premiér Benjamin Netanjahu však trvá na „komplexnej dohode“ – všetci rukojemníci musia byť prepustení naraz a vojna sa má skončiť odzbrojením Hamasu a demilitarizáciou Gazy.
Nová ofenzíva na obzore
Izrael sa medzitým pripravuje na ďalšiu ofenzívu, tentoraz zameranú na samotné mesto Gaza. Akcia nesie názov Operácia Gideonove vozy II. Časť dôstojníkov však pre izraelské médiá priznala obavy, že sa armáda nepoučila z chýb predošlej operácie a môže ich zopakovať.