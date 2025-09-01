Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

Desivé varovanie Merza: Ukrajina nesmie kapitulovať! To by znamenalo pohromu

Nemecký kancelár Friedrich Merz
Nemecký kancelár Friedrich Merz (Zdroj: TASR/AP Photo/Ebrahim Noroozi)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd
ČTK

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval, že ak by Ukrajina ustúpila ruskej agresii, ďalšie krajiny by sa ocitli v bezprostrednom ohrození. V letnom rozhovore pre stanicu ZDF zdôraznil, že konflikt sa nesmie skončiť kapituláciou Kyjeva a že vojna môže trvať ešte veľmi dlho.

„Pozajtra by sme boli na rade my“

Podľa Merza vojny spravidla končia buď vojenskou porážkou, alebo vyčerpaním jednej zo strán. „V tejto chvíli to ale nevidím ani na jednej strane,“ povedal. Zároveň pripomenul, že Nemecko i jeho spojenci chcú, aby sa boj ukončil čo najskôr. „Ale nesmie sa to skončiť kapituláciou Ukrajiny. Pozajtra by bola na rade ďalšia krajina a popozajtra my,“ vyhlásil kancelár.

Európske záruky a úloha vojakov

V Európe sa čoraz častejšie diskutuje o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu po prípadnom prímerí. Objavili sa aj špekulácie o nasadení európskych jednotiek. Merz však v rozhovore odmietol, že by sa teraz reálne hovorilo o vyslaní pozemných vojsk.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však pre denník Financial Times potvrdila, že sa pripravujú „presné plány“ pre povojnové garancie. „Bezpečnostné záruky sú absolútne kľúčové. Máme jasnú cestovnú mapu a v Bielej dome sme sa dohodli na detailoch,“ uviedla. Dodala, že rokovania postupujú dobre a sama v týchto dňoch navštevuje štáty susediace s Ruskom a Bieloruskom.

Berlín patrí k hlavným podporovateľom Kyjeva

Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine. Merz tak spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom patrí k hlavným európskym lídrom, ktorí sa snažia nájsť cestu k ukončeniu vojny, ktorá trvá už vyše tri roky.

