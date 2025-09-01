Prírodná katastrofa: Krajinu zasiahlo zemetrasenie! Hlásia už viac ako 600 obetí

KÁBUL - Počet ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku pondelkového zemetrasenia s magnitúdou 6,0 na východe Afganistanu, sa zvýšil na 622, informovalo afganské ministerstvo vnútra. Ďalších viac ako 1500 osôb utrpelo zranenia, píše agentúra Reuters a televízia Sky News.
Aktualizované 7:30 Počet ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku zemetrasenia s magnitúdou 6,0 na východe Afganistanu, sa zvýšil na 622, informovalo afganské ministerstvo vnútra. Ďalších viac ako 1500 osôb utrpelo zranenia, píše agentúra Reuters a televízie Sky News. Záchranári sa naďalej snažia dostať do odľahlých či horských oblastí a počet obetí tak bude pravdepodobne ešte stúpať.
„Počet obetí a zranených je vysoký, ale keďže je oblasť ťažko prístupná, naše tímy sú stále na mieste,“ uviedol hovorca afganského ministerstva zdravotníctva. Provinčné úrady informujú o stovkách zranených prevážaných do nemocníc, pričom ich počet sa pravdepodobne bude ešte zvyšovať, nakoľko v odľahlých oblastiach nie je dostatočne rozvinutá infraštruktúra.
Zemetrasenie s epicentrom v hĺbke približne osem až desať kilometrov podľa USGS udrelo 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ). Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar.
Spravodajcovia agentúry AFP tvrdia, že otrasy po dobu niekoľkých sekúnd pocítili ľudia od afganského Kábulu až po pakistanské hlavné mesto Islamabad vzdialené viac ako 300 kilometrov od epicentra zemetrasenia. Afganistan často postihujú zemetrasenia a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska. Séria otrasov na západe krajiny si vlani vyžiadala viac ako tisíc životov. Provinciu Nangarhár v noci na sobotu zasiahli aj povodne, pri ktorých zahynulo najmenej päť ľudí.