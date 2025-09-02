Hrôza v Afganistane pokračuje: Po tisíckach obetí ďalšie silné zemetrasenie!

DŽALALABAD - Zemetrasenie s magnitúdou 5,2 v utorok opätovne postihlo oblasť východného Afganistanu - blízko epicentra predchádzajúceho silného zemetrasenia, ktoré si v nedeľu vyžiadalo viac než 1400 obetí na životoch, uviedol americký geologický úrad USGS. Informuje o tom agentúra AFP.
Epicentrum najnovšieho zemetrasenia bolo 34 kilometrov severovýchode od mesta Džalalabad v provincii Nangarhár, spresnil USGS. Nedeľňajšie zemetrasenie malo magnitúdu 6,0 a podľa agentúry Reuters ide o jedno z najhorších zemetrasení, aké doposiaľ Afganistan postihli. Záchranári sa v utorok stále snažili dostať do izolovaných dedín a horských oblastí v provincii Kúnar, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia. Pri práci im bránil horský terén a nepriaznivé počasie.
V oblasti boli nasadení vojaci vládneho hnutia Taliban, ktorí postihnutým obyvateľom poskytovali pomoc a zaisťovali bezpečnosť. Afganský Červený polmesiac dodal, že zemetrasenie zničilo viac ako 8000 domov.
Detský fond OSN (UNICEF) v utorok varoval, že tisíce afganských detí sú v ohrození, a potvrdil, že do krajiny poslala pomoc.