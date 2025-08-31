Nemeckí záchranári našli v hamburskom šiša bare mŕtveho muža: Polícia potvrdila vraždu a pátra po páchateľovi

HAMBURG - Nemeckí záchranári objavili v nedeľu nadránom v tzv. šiša bare v Hamburgu mŕtveho muža. Miestna polícia neskôr informovala, že bol zabitý pri streľbe a prípad vyšetruje ako vraždu. Páchateľa však dosiaľ nedolapila, informuje o tom agentúra DPA.
Záchranári boli do baru privolaní krátko po 4.30 h ráno, 33-ročného muža však už nedokázali oživiť. Polícia informovala, že vyšetrovanie prípadu prevzalo jej oddelenie vrážd i miestna prokuratúra. Podľa dôkazov bol totiž muž zastrelený. Na miesto činu boli nasadené aj pátracie psy a vyšetrovanie stále prebieha. Oblasť v okolí miesta činu bola uzatvorená, vyšetrovatelia prečesávajú okolie a snažia sa nájsť aj možných svedkov.
V decembri 2024 v rovnakom bare napadli maskovaní útočníci dvoch mužov. Pred približne tromi rokmi tam bol zase zabitý 27-ročný muž, ktorému strelili do tváre a srdca. Polícia sa domnieva, že táto vražda súvisela s drogami - respektíve sporom na miestnej drogovej scéne.