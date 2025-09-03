Dopravné nehody na cestách Trenčianskeho kraja si už niekoľko týždňov nevyžiadali obete

TRENČÍN - Dopravné nehody na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si už 11 týždňov nevyžiadali žiadnu ľudskú obeť. Počet mŕtvych na cestách TSK je od začiatku roka najnižší spomedzi všetkých slovenských krajov. Vyplýva to zo štatistiky odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Na cestách TSK sa od začiatku roka stalo 423 dopravných nehôd, čo je o 13 menej ako v rovnakom období minulého roka. Zomrelo pri nich sedem ľudí (medziročný pokles o deväť), ťažko sa zranilo 25 osôb (medziročne o tri menej).
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 7455 dopravných nehôd
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 7455 dopravných nehôd, čo je o 175 menej ako v rovnakom období roka 2024. Vyžiadali si 133 ľudských obetí (medziročný pokles o 37). Ťažké zranenia utrpelo 525 osôb. Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 27 ľudí. Najmenej obetí má TSK (sedem). V žiadnom inom kraji neklesol počet obetí pod desať.