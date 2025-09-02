Slovensko zaplavili falošní policajti: Podvodníci volajú majiteľom účtov a vydávajú sa za kriminálku zo Žiliny

BRATISLAVA - Polícia v pondelok (1. 9.) opätovne zaregistrovala zvýšený počet podvodných volaní, v ktorých sa telefonujúci vydával za policajta, kontaktujúceho majiteľa bankového účtu. Podvodníci sa predstavovali ako policajt zo Žiliny, príslušník kriminálky, podpráporčík Marek Varga. Informovala o tom polícia.
"Informoval telefonujúcich o osobe, ktorá si s ich overeným splnomocnením mala vziať úver vo výške 10.000 eur v jednej z bánk v Žiline. Táto osoba sa mala volať Radoslav Vláčil,“ opísala postup telefonujúcich hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková. Podvodník si mal v telefonáte pýtať mailovú adresu, na ktorú mal poslať fotografiu služobného preukazu pre vzbudenie väčšej dôvery. „Ďalším pokusom o komunikáciu bola žiadosť o stiahnutie mobilnej aplikácie slúžiacej na komunikáciu s názvom SIGNÁL do mobilu,“ dodala policajná hovorkyňa.
Oznámila zároveň, že všetky pokusy podvodníkov boli neúspešné, k čomu prispel obozretný postup oslovených. „Telefonáty po vypočutí zložili a všetko nahlásili na čísle 158,“ priblížila Šimková. Uviedla takisto mená, ktorými sa podvodníci predstavujú - Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil, Kuzmáni, Novák. „V tejto súvislosti chceme pripomenúť, že policajti nikdy svoj služobný preukaz neposielajú, nikdy nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť,“ zdôraznila Šimková. V mene polície vyzvala ľudí, aby v prípade podozrivých telefonických žiadostí neznámych osôb nikdy neodovzdávali a ani neposielali finančné prostriedky na účty, ktoré im neznáme osobnosti nadiktujú.