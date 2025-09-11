MOSKVA/HELSINKI – Napätie na rusko-fínskych hraniciach sa opäť vyostrilo. Po ostrých vyjadreniach Dmitrija Medvedeva zaútočil na Fínsko aj vplyvný generál Andrej Kartapolov. Obvinil Helsinky z nezodpovednej politiky a prirovnal ich k liahni fašizmu, ktorá podľa neho predstavuje väčšiu hrozbu než Ukrajina. Ruskí predstavitelia tvrdia, že Fínsko pod patronátom NATO pripravuje útok proti Rusku.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev nedávno obvinil Fínsko, že sa pod patronátom NATO pripravuje na vojnu s Ruskom. V článku pre agentúru TASS prirovnal Helsinky k nacistickému Nemecku a tvrdil, že Brusel podnecuje Fínov k odtrhnutiu ruských území.
Na jeho slová nadviazal Andrej Kartapolov, predseda výboru pre obranu Štátnej dumy. V krátkom videu z parlamentu vyhlásil, že „nezodpovedná politika fínskeho vedenia môže viesť k tragickým následkom“ a že „Fínsko sa stáva liahňou fašizmu rýchlejšie než Ukrajina“. Kartapolov dodal, že mu je ľúto fínskeho národa, ktorý si podľa neho takýto osud nezaslúži. Zároveň varoval, že Rusko je pripravené brániť svoje záujmy všetkými dostupnými prostriedkami.
Ruskí politici spájajú svoje obvinenia aj s najnovším návrhom fínskeho štátneho rozpočtu. Ten počíta s prudkým navýšením výdavkov na obranu – až šesť miliárd eur má ísť na modernizáciu armády a nové zbrojné zákazky. Fínska vláda tvrdí, že ide o posilnenie obrany v rámci záväzkov voči NATO a reakciu na ruskú agresiu voči Ukrajine. Medvedev v tejto súvislosti obvinil Helsinky z porušovania historických dohôd a tvrdil, že krajina „brutálne pošliapala“ základy svojej povojnovej existencie.
Rusko už v posledných mesiacoch začalo budovať nové opevnenia a bariéry na hraniciach s Fínskom. Kremeľ to zdôvodňuje obavami z „nepriateľských činov“ a vstupom Helsínk do NATO. Zároveň upozornil, že Fínsko môže „navždy prísť o svoju štátnosť“, ak sa rozhodne postaviť Rusku.