Izraelská armáda v Pásme Gazy objavila pozostatky dvoch rukojemníkov

JERUZALEM - Izraelská armáda v piatok oznámila, že počas operácie v Pásme Gazy našla pozostatky dvoch rukojemníkov. Informujeme podľa správ agentúr AFP, AP, DPA a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

„Pri operácii IDF (Izraelské obranné sily) bolo v Pásme Gazy nájdené telo Ilana Weissa spolu s pozostatkami ďalšieho zabitého rukojemníka, ktorého meno zatiaľ nebolo zverejnené,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení. Weissa (56) zabili 7. októbra 2023 počas útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas, keď bránil kibuc Beeri ako člen pohotovostného tímu. Jeho telo militanti následne uniesli do Pásma Gazy. Tento útok vyvolal pretrvávajúci ozbrojený konflikt medzi Izraelom a Hamasom.

Weissova manželka a dcéra, ktoré Hamas uniesol z ich domu, boli prepustené v novembri 2023 počas prvého týždňového prímeria. „Spolu so všetkými občanmi Izraela vyjadrujeme s manželkou úprimnú sústrasť drahým rodinám a zdieľame ich hlboký smútok,“ uvádza sa vo vyhlásení kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Kampaň za návrat rukojemníkov pokračuje. Nebudeme poľavovať ani mlčať, kým neprivedieme všetkých našich rukojemníkov späť domov, živých aj mŕtvych,“ dodal premiér.

Stále je zadržaných 47 rukojemníkov

Z 251 rukojemníkov unesených počas útoku Hamasu je 47 stále držaných v zajatí v Pásme Gazy, pričom asi 20 z nich je pravdepodobne stále nažive. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň nariadil okamžité rozhovory zamerané na zabezpečenie prepustenia zvyšných rukojemníkov. Zároveň podľa AFP pritvrdil v plánoch na novú ofenzívu s cieľom obsadiť najväčšie mesto v palestínskej enkláve. Ministerstvo obrany tiež odobrilo povolanie približne 60.000 záložníkov.

Zdroj z Hamasu minulý pondelok uviedol, že hnutie súhlasilo s návrhom prímeria, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a fázovým prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých Palestínčanov väznených v Izraeli. Izraelský minister obrany Jisrael Kac taktiež vyhlásil, že ak Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela, mesto Gaza bude zničené.

