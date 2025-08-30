Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

Evakuáciu mesta Gaza nie je možné bezpečne uskutočniť: TOTO je dôvod

ŽENEVA - Prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Spoljaričová v sobotu odsúdila plány Izraela na masovú evakuáciu mesta Gaza pred jeho vojenským obsadením s tým, že takúto evakuáciu nie je možné bezpečne uskutočniť. Informuje správa agentúry AFP.

„Za súčasných podmienok nie je možné, aby sa masová evakuácia mesta Gaza mohla uskutočniť bezpečným a dôstojným spôsobom,“ upozornila Spoljaričová vo vyhlásení. Plán izraelskej armády na evakuáciu mesta Gaza pred jeho vojenským obsadením zároveň označila za „nielen neuskutočniteľný, ale aj nepochopiteľný“.

Masívny presun obyvateľstva

„Takáto evakuácia by spustila masívny presun obyvateľstva, ktorý žiadna oblasť v pásme Gazy nedokáže absorbovať vzhľadom na rozsiahle ničenie civilnej infraštruktúry a extrémny nedostatok potravín, vody, prístrešia a lekárskej starostlivosti,“ upozornila Spoljaričová. Jej vyjadrenia prišli po tom, čo izraelská armáda v piatok vyhlásila mesto Gaza za „nebezpečnú bojovú zónu“.

Izraelská armáda nevyzvala obyvateľstvo Gazy na okamžitú evakuáciu, jej hovorca Avičaj Adrai však ešte v stredu uviedol, že evakuácia mesta je „nevyhnutná“. Izrael je pod rastúcim tlakom doma aj v zahraničí, aby ukončil ničivú ofenzívu v Gaze, kde bola prevažná väčšina obyvateľstva aspoň raz vysídlená a kde Organizácia Spojených národov vyhlásila hladomor, pripomína AFP.

OSN odhaduje, že v guvernoráte Gaza, ktorý zahŕňa mesto Gaza a jeho okolie na severe územia, v súčasnosti žije takmer milión ľudí. Spoljaričová uviedla, že akýkoľvek príkaz na evakuáciu „by bol uvalený na civilistov, ktorí sú už aj tak traumatizovaní mesiacmi bojov a vydesení z toho, čo by mohlo prísť ďalej“.

Mnohí nie sú schopní vyhovieť príkazom

Mnohí nie sú schopní vyhovieť príkazom na evakuáciu, pretože hladujú, sú chorí, zranení alebo trpia telesným postihnutím,“ zdôraznila a dodala, že „všetci civilisti sú chránení medzinárodným humanitárnym právom, či už odchádzajú alebo zostávajú doma, a musí im byť umožnený návrat domov“.

Spoljaričová zdôraznila, že „medzinárodné humanitárne právo vyžaduje, aby Izrael pri vydávaní príkazov na evakuáciu urobil všetko pre to, aby zabezpečil, že civilisti majú uspokojivé podmienky bývania, hygieny, zdravia, bezpečnosti a výživy a aby rodiny neboli rozdeľované“. „Tieto podmienky v súčasnosti nie je možné v Gaze splniť,“ dodala. Zároveň opakovane vyzvala na okamžité prímerie a uviedla, že „akákoľvek ďalšia eskalácia konfliktu povedie len k ďalším úmrtiam, ničeniu a vysídľovaniu“.

