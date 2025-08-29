Smotrič vyzýva na anektovanie častí Pásma Gazy, ak Hamas nekapituluje

JERUZALEM — Izraelský minister financií Becalel Smotrič vo štvrtok vyzval vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby anektovala niektoré časti Pásma Gazy v prípade, že palestínske militantné hnutie Hamas nezloží zbrane. Informujeme o tom na základe správ agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Návrh na anexiu je súčasťou širšieho plánu tohto krajne pravicového ministra, ktorý dôrazne odmieta uzavretie dohody s Hamasom. Svoj návrh predstavil na tlačovej konferencii a podľa jeho slov by vojnu ukončil do konca tohto roka, keďže sa dá zrealizovať do troch až štyroch mesiacov. Smotrič presadzuje, aby izraelská vláda dala Hamasu ultimátum na kapituláciu, odzbrojenie a prepustenie rukojemníkov. V prípade, že by ho odmietol, minister financií navrhuje postupnú anexiu niekoľkých častí Pásma Gazy v priebehu štyroch týždňov.
Presadzuje tiež obnovenie izraelských osád v Pásme Gazy
Palestínčanom na týchto územiach by bolo nariadené odsťahovať sa do južných častí palestínskej enklávy. Izraelská armáda by následne začala obliehať severnú a strednú časť územia s cieľom úplne tam poraziť zvyšných militantov Hamasu. Smotrič vyzval Netanjahua, aby jeho plán „okamžite a v plnom rozsahu prijal“.
AFP pripomína, že Smotrič je jedným z viacerých krajne pravicových ministrov v súčasnej vláde. Je stúpencom rozširovania židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu, pričom sám v jednej z nich žije. Presadzuje tiež obnovenie izraelských osád v Pásme Gazy, ktoré Izraelčania opustili, keď sa armáda odtiaľ v roku 2005 stiahla.