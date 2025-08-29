Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Izraelská armáda vyhlásila mesto Gaza za "nebezpečnú bojovú zónu"

(Zdroj: TASR/AP/Majdi Mohammed)
JERUZALEM – Izraelská armáda vyhlásila v piatok mesto Gaza za „nebezpečnú bojovú zónu“. Urobila tak pred chystanou ofenzívou zameranou na obsadenie najväčšieho mesta rovnomennej palestínskej enklávy po takmer dvoch rokoch ničivej vojny. Informovala o tom agentúra AFP.

Izrael je pod rastúcil tlakom doma i v zahraničí na ukončenie ofenzívy v Gaze, kde bola veľká väčšina obyvateľov počas konfliktu najmenej raz vysídlená z domova a kde OSN vyhlásila stav hladomoru. Izraelská armáda sa však pripravuje za rozšírenie bojov a obsadenie mesta Gaza. „Nečakáme. Začali sme predbežné operácie a počiatočné fázy útoku na mesto Gaza,“ uviedol v piatok jej hovorca s tým, že armádne jednotky aktuálne vo veľkom počte vykonávajú operácie na predmestiach.

 (Zdroj: TASR/AP Photo/Mariam Dagga)

OSN odhaduje, že v meste Gaza a jeho okolí na severe pásma v súčasnosti žije takmer milión ľudí. Izraelská armáda zatiaľ nevyzvala na ich okamžitý odchod, evakuáciu mesta však považuje za „nevyhnutnú“. V piatok tiež varovala, že denné prestávky vo vojenských aktivitách, ktoré umožnili obmedzené dodávky potravín, sa počas ofenzívy tejto oblasti nebudú týkať.

Armáda v piatok oznámila, že počas operácie v Pásme Gazy našla pozostatky dvoch rukojemníkov. Podľa hovorcu zintenzívni svoje údery, kým sa domov nevrátia všetci izraelskí rukojemníci a kým nebude hnutie Hamas „vojensky a politicky“ rozložené. Hamas v piatok večer Izrael varoval, že plánovaná ofenzíva v meste Gaza vystaví rukojemníkov „rovnakým rizikám“ ako jeho bojovníkov. „O väzňov sa postaráme najlepšie, ako môžeme, a budú s našimi bojovníkmi v zónach bojov a konfrontácie,“ vyhlásil hovorca ozbrojeného krídla militantného hnutia.

