Južná Kórea pozastavila vysielanie propagandy do KĽDR: Nová vláda chce znížiť napätia medzi krajinami

SOUL - Južná Kórea dočasne prestala vysielať propagandistické programy do KĽDR, oznámilo v pondelok ministerstvo obrany v Soule. Ide o ďalší krok novej vlády zameraný na zníženie napätia medzi obomi krajinami, informuje agentúra AFP.
Vysielanie s názvom Hlas slobody bolo po prvýkrát spustené v roku 1962. Podľa všetkého obsahovalo napríklad správy spoza hraníc KĽDR či juhokórejskú hudbu. Počas viac ako pol storočia s prestávkami pokračovalo v závislosti od vývoja vzťahov Soulu a Pchjongjangu. „Ministerstvo obrany pozastavilo vysielanie Hlasu slobody v rámci opatrení na zmiernenie vojenského napätia so Severnou Kóreou,“ povedal v pondelok novinárom hovorca ministerstva obrany. Južná Kórea prestala vysielať programy aj z reproduktorov pozdĺž silne opevnených hraníc a odstránila tiež časť reproduktorov.
Program sa naposledy pozastavil v roku 2004 počas zbližovania krajín, no v roku 2010 sa obnovil v dôsledku torpédového útoku Severnej Kórey na juhokórejskú vojnovú loď. Zahynulo pri tom 46 námorníkov.
Juhokórejský prezident I Če-mjong sa od svojho nástupu do úradu v júni 2025 snaží o zlepšenie vzťahov so Severnou Kóreou a prisľúbil i budovanie „vojenskej dôvery“ s Pchjongjangom. Severná Kórea však vyhlásila, že nemá záujem o zlepšenie vzťahov so Soulom a juhokórejského lídra nazvala „pokrytcom“ pre jeho výzvu na denuklearizáciu KĽDR, píše AFP. Severokórejská tlačová agentúra KCNA uviedla, že krajina „nezmení svoj postoj, nevzdá sa jadrových zbraní – prestíže a cti štátu“.