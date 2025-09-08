Vražedný útok vo vlaku: Mladú Ukrajinku Irynu dobodal agresívny útočník! Snívala o lepšom živote v USA

CHARLOTTE - Do USA utiekla pred vojnou, no namiesto bezpečia ju čakala brutálna smrť. V Charlotte ju vo vlaku dobodal 34-ročný recidivista.
Útek pred vojnou, tragický koniec
Iryna Zarutska mala iba 23 rokov, keď sa rozhodla opustiť Ukrajinu a začať nový život ďaleko od ruských rakiet. Svoje útočisko našla v Spojených štátoch. Tam však zažila tragický osud – pri ceste mestskou vlakovou linkou v Charlotte v Severnej Karolíne sa stala obeťou brutálneho útoku.
Osudná noc
Bolo 22. augusta krátko pred desiatou večer. Iryna nastúpila do súpravy Lynx Blue Line, sadla si k oknu a venovala sa mobilu. Netušila, že za ňou sedí muž, ktorý ju v priebehu niekoľkých minút pripraví o život.
Na kamerových záznamoch je vidieť 34-ročného Decarlosa Browna Jr. – bezdomovca s dreadmi a v červenej mikine. Podľa polície bol opakovane trestaný za násilné činy. Kamery zachytili, ako sa nepokojne pohybuje na svojom sedadle, až kým náhle nevytiahne nožík a nezačne útočiť.
Útok bez šance na obranu
Iryna nemala šancu reagovať. Útočník ju zasiahol viacerými bodnými ranami, zatiaľ čo sa ľavou rukou pridŕžal sedadla. Krátko nato mladá žena skolabovala a vykrvácala priamo v súprave.
Útek a zatknutie páchateľa
Brown z vlaku ušiel, no polícia ho ešte v ten večer vypátrala. Mal poranenú ruku, ktorú mu ošetrili v nemocnici, a po prepustení ho okamžite obvinili z vraždy. Podľa vyšetrovateľov sa Iryna a jej vrah nikdy predtým nestretli. Motív útoku zatiaľ nie je známy.
Vlna pobúrenia
Prípad vyvolal rozruch nielen v Severnej Karolíne, ale aj na medzinárodnej úrovni. Pre mnohých sa stal symbolom krutej irónie – mladá žena prežila vojnu doma, aby nakoniec zomrela rukou cudzinca v krajine, kde hľadala bezpečie a nový začiatok.
GoFundMe zrušil zbierku pre vraha
GoFundMe zrušilo viaceré kontroverzné zbierky na podporu právnej obrany Decarlosa Browna Jr., obvineného z vraždy mladej ukrajinskej utečenky v Severnej Karolíne. Stránky, ktoré tvrdili, že ide o obeť zlyhávajúceho justičného systému a rasovej zaujatosti, vyvolali po zverejnení záznamu brutálneho útoku pobúrenie na sociálnych sieťach. Platforma ich odstránila s odôvodnením, že jej pravidlá zakazujú financovanie obhajoby osôb obvinených z násilných trestných činov, a všetkým darcom vrátila peniaze.