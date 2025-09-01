Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

Eskalácia s USA kvôli clám by bola pre bezpečnostné riziká nerozumná, uviedol Costa

Predseda Európskej rady António Costa.
Predseda Európskej rady António Costa. (Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)
TASR

BRUSEL - Eskalácia napätia so Spojenými štátmi kvôli clám by bola vzhľadom na bezpečnostné riziká nerozumná, uviedol v pondelok predseda Európskej rady António Costa. Informuje správa agentúry Reuters.

Takáto eskalácia by bola podľa neho nerozumným rizikom, kým sú východné hranice Európy stále ohrozené, upozornil počas prejavu na medzinárodnej konferencii Strategické fórum v slovinskom meste Bled. „Preto... sme si zvolili diplomaciu miesto eskalácie. Dali sme priestor dialógu, zvolili sme zdržanlivosť, pretože sme zodpovední,“ dodal Costa.

Európa nemôže závisieť na svojich spojencoch

Vo svojom prejave ďalej dodal, že Európa nemôže závisieť výlučne na svojich spojencoch, pokiaľ ide o hrozby a musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoj vlastný osud. „Preto chcem dnes v mene Európskej únie potvrdiť jedno jasné posolstvo: Zastávame sa sveta, v ktorom je chránený mier, partnerstvá sú skutočné a kde sa dodržiavajú zásady Charty Organizácie Spojených národov – nielen slovami, ale aj činmi. Európa neustupuje. Európa sa angažuje,“ uviedol Costa.

„Naša bezpečnosť je spojená s odolnosťou Ukrajiny. Ale rovnako aj s myšlienkou, že moc nemôže prekonať zákon. Podporujeme tiež obnovu Ukrajiny a jej cestu k členstvu v EÚ. Toto nie je politické heslo. Je to strategická realita, ktorú formujeme každý deň,“ upozornil.

V Gaze na Blízkom východe je humanitárna katastrofa

Zároveň poukázal na skutočnosť, že v Gaze na Blízkom východe je humanitárna katastrofa, ktorá „otriasa svedomím sveta“. „Rozsah utrpenia civilistov – najmä detí – je otrasný a neprijateľný. Ako sa uvádza v rezolúcii predloženej Slovinskom v Bezpečnostnej rade OSN: používanie hladovania ako vojnovej zbrane je podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané. Bohužiaľ, hoci túto rezolúciu podporilo 14 z 15 členov Rady, USA ju zablokovali,“ pripomenul Costa.

Zároveň zdôraznil, že EÚ dôsledne odsudzuje teroristické útoky Hamasu zo 7. októbra 2023 a naďalej vyzýva na bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. „Zároveň však právo na sebaobranu neospravedlňuje bezohľadné ničenie civilnej infraštruktúry ani kolektívne trestanie celého obyvateľstva. Musíme byť jednoznační: medzinárodné humanitárne právo sa vzťahuje na všetky strany,“ zdôraznil v prejave šéf Európskej rady.

