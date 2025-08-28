Hanba pri ikonickej pamiatke! VIDEO Turistka sa správala ako na kúpalisku, zasiahnuť musela polícia

RÍM – Jedna z najznámejších pamiatok sveta sa opäť stala dejiskom incidentu, ktorý pobúril nielen domácich Talianov, ale aj turistov. Fontána di Trevi denne láka tisíce návštevníkov, no nie všetci sa k nej správajú s rešpektom.
VPodvečer sa pri fontáne odohrala scéna, ktorá nenechala nikoho chladným. Žena si vyzula topánky, sadla na kamenný okraj a bez štipky hanby ponorila nohy do vody. Správala sa tak, akoby išlo o bežné kúpalisko, nie o jednu z najcennejších historických pamiatok Talianska. Netrvalo dlho a k žene pristúpili dvaja policajti. Na nevhodné správanie ju upozornili a následne ju odviedli z miesta.
Celý incident sa odohral pred očami desiatok ľudí, ktorí okamžite vytiahli mobilné telefóny. Video zo „scény pri Trevi“ sa takmer okamžite rozšírilo na sociálnych sieťach a vyvolalo búrlivé reakcie. Talianske úrady už dlhšie upozorňujú, že podobné správanie sa stáva čoraz častejšie. Aj keď môže ísť „len“ o ponorenie nôh do vody, ide o prejav neúcty k pamiatke, ktorú každoročne obdivujú milióny ľudí z celého sveta.
Rímska samospráva preto sprísňuje dohľad a neváha udeľovať pokuty či iné sankcie. Fontána di Trevi, dokončená v 18. storočí, patrí medzi najfotografovanejšie miesta v Ríme. Každý večer sa tu stretávajú turisti, ktorí do vody hádžu mince pre šťastie.