MIMORIADNY ONLINE Svetoví lídri obvinili ruského prezidenta: Putin sa vyhýba schôdzke s ukrajinským prezidentom

MOSKVA - Stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump. S oboma nedávno samostatne rokoval - s Putinom na Aljaške a následne so Zelenským v Bielom dome za účasti európskych lídrov. Trump v pondelok vyhlásil, že nevie, či sa Putin so Zelenským stretne, keďže má voči nemu odpor. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
15:17 Nemecký kancelár Friedrich Merz a kanadský premiér Mark Carney v Berlíne v utorok obvinili ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa vyhýba schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podobný názor samostatne vyslovil aj fínsky prezident Alexander Stubb, podľa ktorého Putin používa „typickú“ ruskú taktiku zdržiavania. Informujeme podľa správ agentúry DPA a denník The Guardian.
14:23 Úsilie v oblasti zaistenia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu je potrebné zintenzívniť, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s hlavným veliteľom ozbrojených síl Olexandrom Syrským. Podľa Zelenského sa tento týždeň uskutočnia ďalšie rokovania s predstaviteľmi krajín tzv. koalície ochotných.
13:35 Takmer 150 ukrajinských baníkov uviazlo pod zemou po ruskom útoku v Doneckej oblasti.
12:26 Británia a Rusko rokujú o energetických dohodách ako o stimuloch pre mierové rozhovory na Ukrajine, informovala agentúra Reuters.
11:41 Ukrajina útočí na ruskú logistiku na okupovanom Kryme, potvrdzuje armáda po hlásených železničných útokoch.
10:58 Drony údajne zasiahli železničnú infraštruktúru na rusky okupovanom Kryme počas ukrajinského útoku. Zasiahli rozvodňu na železničnej stanici v rusky okupovanom meste Krasnohvardijske, informoval telegramový kanál Crimean Wind.
10:07 Poľský prezident Karol Nawrocki po vetovaní novely zákona o pomoci občanom Ukrajiny predstavil vlastný legislatívny návrh. Zdôraznil, že nové pravidlá majú zohľadňovať zmenenú situáciu a podmienky po viac ako troch rokoch vojny na Ukrajine. Podľa neho by príspevok 800 zlotých na dieťa (cca 188 eur) a prístup k zdravotnej starostlivosti mali mať iba cudzinci, ktorí v Poľsku pracujú a odvádzajú odvody. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa správy agentúry PAP.
08:18 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár informoval, že telefonicky požiadal ukrajinských predstaviteľov, aby sa ozbrojené zložky Ukrajiny zdržali podnikania útokov na ropovod Družba. Tieto útoky poškodzujú nielen Slovensko, ale aj samotnú Ukrajinu, napísal Blanár v príspevku na sieti Facebook z neskorého pondelkového večera.
08:04 Ukrajinská Záporožská oblasť čelila za posledný deň 480 ruským útokom, uviedla dnes ráno ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform. Agentúra TASS zase napísala, že ruská protivzdušná obrana počas noci zničila 43 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viac ako desiatimi oblasťami krajiny.
07:49 Silná ukrajinská armáda je „základom“ akýchkoľvek budúcich bezpečnostných záruk, povedal 25. augusta minister zahraničných vecí Andrii Sybiha po rokovaniach s ukrajinskými spojencami.
06:26 Ukrajinská vláda bude reagovať, ak poľský parlament prijme zákon, ktorý by zakázal používanie čierno-červenej vlajky spájanej s ukrajinskými nacionalistickými hnutiami UPA a OUN-B (tzv. banderovcami), zodpovednými za protipoľské zločiny v oblasti Volyň. Legislatívnu iniciatívu na jej zákaz v pondelok oznámil poľský prezident Karol Nawrocki. Informuje o tom agentúra PAP a portál Ukrajinska Pravda.
06:21 „Správajte sa k nim, ako keby ste sa správali k Washingtonu.“ Demokrat vyzýva Trumpa, aby sprísnil postoj voči Rusku.
06:10 Nemecko sa spolu s európskymi partnermi bude podieľať na poskytovaní bezpečnostných záruk Ukrajine, uviedol v pondelok nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Podľa neho sú rokovania v počiatočnom štádiu a na ich formovaní sa musí podieľať aj Ukrajina, informuje správa agentúry Reuters.
Diplomati hľadajú cestu k mieru
Rubio ďalej hovoril okrem iného s britským ministrom zahraničia Davidom Lammym, šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom, nemeckým ministrom zahraničia Johannom Wadephulom, svojím poľským náprotivkom Radoslawom Sikorskim či s fínskou ministerkou zahraničia Elinou Valtonenovou. Ministri "sa zhodli, že budú naďalej spolupracovať na diplomatickom úsilí o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny prostredníctvom vyjednaného trvalého urovnania", uviedlo americké ministerstvo v správe na svojom webe.
Zelenskyj ostáva skeptický
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes povedal, že zatiaľ nebol stanovený žiadny dátum pre rokovania medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska a že je tiež potrebné spresniť formát takýchto rozhovorov. Dodal, že koncom týždňa bude Ukrajina o možných ďalších rozhovoroch s Ruskom rokovať so zástupcami Spojených štátov. Zelenskyj tiež zapochyboval o ochote Moskvy k reálnym ústupkom, ktoré by pomohli ukončiť vojnu, ktorú pred tri a pol rokmi rozpútalo Rusko otvorenou inváziou na Ukrajinu.