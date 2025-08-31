MOSKVA – Svetlo na konci tunela v podobe mieru na Ukrajine sa zdá byť ešte na míle ďaleko. Po summite na Aljaške a následnom veľkom stretnutí v Bielom dome to vyzeralo tak, že rokovania medzi hlavnými aktérmi, sú už na spadnutie. Obidve strany však nechcú upustiť od svojich pôvodných požiadaviek. Zdôraznil to aj ruský šéf diplomacie.
Ukrajina má podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova "právo na existenciu". Tieto slová zazneli z jeho úst koncom minulého týždňa. Bola to však len polovica celého tvrdenia. Ako informuje The Hill, Lavrov dodal, že "je tu výhrada týkajúca sa územia".
Putinov názor na Ukrajinu
Novinárka NBC Kristen Welkerová počas rozhovoru citovala najprv vyjadrenie ruského prezidenta Vladimira Putina z júna tohto roku. Ten vtedy povedal, že považuje ruský a ukrajinský ľud za jeden národ. "V tomto zmysle je celá Ukrajina naša," citovala Putinove slová. Následne sa Lavrova spýtala, že či prezident Putin skutočne verí tomu, že Ukrajina má právo na vlastnú existenciu.
Minister Lavrov priblížil, že toto bude platiť len za určitých podmienok. "Nie, to nie je celkom pravda v tom kontexte, ako ste to povedali. Ukrajina má právo na existenciu len za predpokladu, že (jej vedenie) nechá ľudí slobodne odísť," doplnil.
Východné regióny
Následne upresnil, o akú skupinu ľudí vlastne ide. Ukrajinci ich podľa neho nazývajú terositami. "Sú to ľudia, ktorí sa počas konania referenda na Donbase, Kryme či v Novorussku rozhodli, že patria k ruskej kultúre, ale vláda, ktorá sa dostala (na Ukrajine) k moci, má za cieľ vyhladenie všetkého ruského," priblížil Lavrov.
V roku 2022 tesne pred spustením ruskej invázie na Ukrajinu (v Rusku špeciálna vojenská operácia) sa v ukrajinských regiónoch Luhansk, Záporožie, Doneck a Cherson konali referendá o pripojení k Rusku. Moskva vtedy vyhlasovala, že domáce obyvateľstvo vo veľkej miere hlasovalo za odtrhnutie sa od Ukrajiny.