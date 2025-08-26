Trump plánuje zmeniť názov: Pentagonu pravdepodobne vrátia pôvodné agresívnejšie meno

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že jeho administratíva v najbližších dňoch pravdepodobne premenuje Ministerstvo obrany na Ministerstvo vojny, TASR o tom informuje podľa portálu Politico.
Trump vyhlásil, že Pentagonu „pravdepodobne vrátia agresívnejšie meno“, ktoré mal už predtým, zhruba o týždeň. On aj minister obrany Pete Hegseth opakovane vyjadrili poľutovanie nad zmenou mena, ku ktorej došlo po druhej svetovej vojne. „Keď sme vyhrali prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, volalo sa to Ministerstvo vojny. A pre mňa je to to, čím naozaj je,“ povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s juhokórejským prezidentom I Če-Mjongom v Bielom dome. „Každému sa páči, že sme mali neuveriteľnú históriu víťazstiev, keď to bolo Ministerstvo vojny. Potom sme to zmenili na Ministerstvo obrany,“ skonštatoval Trump.
Ministerstvo vojny existovalo od roku 1789 do roku 1947, keď ho administratíva prezidenta Harryho S. Trumana rozdelila na armádu a letectvo a spojila ho s dovtedy nezávislým námorníctvom. Vtedajší prezident Truman nazval novovzniknuté ministerstvo Ministerstvom obrany. Truman chcel, aby šéf Pentagonu zmenou názvu získal centralizovanejšie právomoci nad jednotlivými zložkami armády, najmä nad námorníctvom, ktoré malo až do konca druhej svetovej vojny značnú nezávislosť.
Trump chce späť „ministerstvo vojny“
Trump v posledných týždňoch naznačil možnosť vrátenia pôvodného mena, keď Hegsetha na júnovom summite NATO nazval svojím „ministrom vojny“ a naznačil, že zmena mena bola vynútená politickou korektnosťou. „Ak sa pozriete na starú budovu vedľa Bieleho domu, uvidíte, kde bývalo meno ministra vojny,“ povedal. „Potom sme sa stali politicky korektnými a oni ho nazvali ministrom obrany,“ uviedol.
Prezident naznačil, že zmena názvu je otázkou blízkej budúcnosti. Akákoľvek zmena názvu Pentagonu by však pravdepodobne mala byť schválená Kongresom, keďže ministerstvo bolo zriadené na základe desaťročia starého zákona. Táto zmena je podľa Politica veľavravná. Trump sa na jednej strane zasadzuje za urovnanie konfliktov po celom svete. Snaha o zmenu názvu Ministerstva obrany ho však ukazuje aj ako prezidenta, ktorý rovnako horlivo hovorí o vojenskej sile v zahraničí. „Nechceme byť len obranou, chceme aj ofenzívu,“ vyhlásil Trump v pondelok v Oválnej pracovni.