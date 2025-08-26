Autorka knihy o Putinovej milenke: Zoznámili sa po olympiáde, majú dve deti! TAKÝTO život vedie po zverejnení aféry

PARÍŽ/MOSKVA – Osobný život ruského prezidenta Vladimira Putina sa rozoberá čoraz podrobnejšie. Jedna z mnohých autoriek o Putinovi a jeho milenke je aj francúzska spisovateľka. Ako sama uviedla, po vydaní knihy už zrejme nikdy nevkročí na ruskú pôdu. Vo svojom diele spomína viacero súvislostí, za ktoré jej hrozí v Rusku väzenie.
Jedno z najväčších odhalení francúzskej spisovateľky Celine Nonyovej má byť kniha o milenke ruského prezidenta Vladimira Putina. Alina Kabajevová (42) zaujala šéfa Kremľa ešte ako profesionálna športovkyňa. Venovala sa gymnastike, vďaka ktorej sa dostala až na olympijské hry. Britský web The Sun informuje, že Nonyová o tom píše v knihe "Alina: Putinova tajná láska".
Olympionička
Alina Kabajevová prežila vrchol svojej profesionálnej športovej kariéry na letnej olympiáde v Aténach 2004. Pre Rusko tam získala zlato, pričom keď so športom skončila, na konte mala celkovo 18 medailí z majstrovstiev sveta. V časoch slávy dokonca nafotila pikantné fotky pre mužský magazín. Putin nikdy nepriznal vzťah s Kabajevovou, no podľa francúzskej spisovateľky sa mali spoznať už po olympiáde v Sydney 2000.
K prvým dotykom prišlo paradoxne na oficiálnej recepcii, keď boli po olympiáde pozvaní do Kremľa všetci ruskí medailisti. Kabajevová patrila vtedy k svetovej špičke, ale spravila chybu a získala "len" bronz. "Následne sa naskytli ďalšie situácie, kde sa stretli, ale vždy išlo o oficiálnu recepciu aj s inými hosťami," priblížila francúzska spisovateľka.
Šesť rokov od olympiády v Sydney sa už mali Putin a Kabajevová stretávať. Problém bol však v tom, že Putin bol oficiálne ženatý s Ľudmilou. S tou sa rozviedol až sedem rokov na to, preto sa dá konštatovať, že Kabajevová bola jeho milenka. Nonyovej to mali potvrdiť viaceré tajné zdroje.
Nahnevaná trénerka
So vzťahom Putina a Aliny nesúhlasila ani jej trénerka gymnastiky Irina Vinerová, manželka Ališera Usmanova, zrejme najbohatšieho oligarchu vo vtedajšom Rusku. Pre otvorený spor so svojou zverenkyňou bola dokonca odvolaná z funkcie vedenia ruskej reprezentačnej trénerky rytmickej gymnastiky.
Nonyová, ktorá žila v Moskve koncom 90. rokov povedala, že Alina mala založiť novú gymnastickú školu Sky Grace a trénerku zo svojho života doslova vykopla. "Irina zohrala v jej profesionálnej kariére veľmi dôležitú úlohu. Nebola to len trénerka, ale častokrát jej nahrádzala aj matku," hovorí Celine Nonyová.
"Zlom mal prísť po Atenách 2004, kde Alina získala pre svoju vlasť zlato. Putin sa vtedy venoval džudu, miloval šport. Alina bola pre neho ako malá princezná, pričom po zisku medaily ju chcel ešte viac. Alinu vtedy každý obdivoval. Stala sa akousi ikonou v ruskom športe. Pozývali ju do rôznych relácii a robila množstvo rozhovorov. Bude to znieť šialene, ale ona zrejme Putina naozaj milovala," píše Nonyová v knihe.
Život v luxuse
Alina Kabajevová žije údajne v ústraní mimo kamier s dvomi synmi, ktorých má spoločne s ruským prezidentom. "Mám informácie, že býva vo Valdai, v prezidentskej vile pri Petrohrade, aj s deťmi. Veľkým prekvapením pre mňa bolo, keď Alinina sestra aj matka dostali honosné byty v najbohatších ruských lokalitách," uviedla na záver francúzska spisovateľka Celine Nonyová.