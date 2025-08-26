Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Autorka knihy o Putinovej milenke: Zoznámili sa po olympiáde, majú dve deti! TAKÝTO život vedie po zverejnení aféry

Ruský prezident Vladimir Purin a jeho milenka, ruská zlatá medailistka z Atén 2004, Alina Kabajevová
Ruský prezident Vladimir Purin a jeho milenka, ruská zlatá medailistka z Atén 2004, Alina Kabajevová (Zdroj: X/Inna Sovsun)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PARÍŽ/MOSKVA – Osobný život ruského prezidenta Vladimira Putina sa rozoberá čoraz podrobnejšie. Jedna z mnohých autoriek o Putinovi a jeho milenke je aj francúzska spisovateľka. Ako sama uviedla, po vydaní knihy už zrejme nikdy nevkročí na ruskú pôdu. Vo svojom diele spomína viacero súvislostí, za ktoré jej hrozí v Rusku väzenie.

Jedno z najväčších odhalení francúzskej spisovateľky Celine Nonyovej má byť kniha o milenke ruského prezidenta Vladimira Putina. Alina Kabajevová (42) zaujala šéfa Kremľa ešte ako profesionálna športovkyňa. Venovala sa gymnastike, vďaka ktorej sa dostala až na olympijské hry. Britský web The Sun informuje, že Nonyová o tom píše v knihe "Alina: Putinova tajná láska". 

Olympionička 

Alina Kabajevová prežila vrchol svojej profesionálnej športovej kariéry na letnej olympiáde v Aténach 2004. Pre Rusko tam získala zlato, pričom keď so športom skončila, na konte mala celkovo 18 medailí z majstrovstiev sveta. V časoch slávy dokonca nafotila pikantné fotky pre mužský magazín. Putin nikdy nepriznal vzťah s Kabajevovou, no podľa francúzskej spisovateľky sa mali spoznať už po olympiáde v Sydney 2000. 

K prvým dotykom prišlo paradoxne na oficiálnej recepcii, keď boli po olympiáde pozvaní do Kremľa všetci ruskí medailisti. Kabajevová patrila vtedy k svetovej špičke, ale spravila chybu a získala "len" bronz. "Následne sa naskytli ďalšie situácie, kde sa stretli, ale vždy išlo o oficiálnu recepciu aj s inými hosťami," priblížila francúzska spisovateľka.

Šesť rokov od olympiády v Sydney sa už mali Putin a Kabajevová stretávať. Problém bol však v tom, že Putin bol oficiálne ženatý s Ľudmilou. S tou sa rozviedol až sedem rokov na to, preto sa dá konštatovať, že Kabajevová bola jeho milenka. Nonyovej to mali potvrdiť viaceré tajné zdroje. 

Nahnevaná trénerka

So vzťahom Putina a Aliny nesúhlasila ani jej trénerka gymnastiky Irina Vinerová, manželka Ališera Usmanova, zrejme najbohatšieho oligarchu vo vtedajšom Rusku. Pre otvorený spor so svojou zverenkyňou bola dokonca odvolaná z funkcie vedenia ruskej reprezentačnej trénerky rytmickej gymnastiky.

Nonyová, ktorá žila v Moskve koncom 90. rokov povedala, že Alina mala založiť novú gymnastickú školu Sky Grace a trénerku zo svojho života doslova vykopla. "Irina zohrala v jej profesionálnej kariére veľmi dôležitú úlohu. Nebola to len trénerka, ale častokrát jej nahrádzala aj matku," hovorí Celine Nonyová. 

"Zlom mal prísť po Atenách 2004, kde Alina získala pre svoju vlasť zlato. Putin sa vtedy venoval džudu, miloval šport. Alina bola pre neho ako malá princezná, pričom po zisku medaily ju chcel ešte viac. Alinu vtedy každý obdivoval. Stala sa akousi ikonou v ruskom športe. Pozývali ju do rôznych relácii a robila množstvo rozhovorov. Bude to znieť šialene, ale ona zrejme Putina naozaj milovala," píše Nonyová v knihe.    

Život v luxuse 

Alina Kabajevová žije údajne v ústraní mimo kamier s dvomi synmi, ktorých má spoločne s ruským prezidentom. "Mám informácie, že býva vo Valdai, v prezidentskej vile pri Petrohrade, aj s deťmi. Veľkým prekvapením pre mňa bolo, keď Alinina sestra aj matka dostali honosné byty v najbohatších ruských lokalitách," uviedla na záver francúzska spisovateľka Celine Nonyová.

Viac o téme: MilenkaŠportová gymnastikaRuskoVladimir PutinAlina KabajevováKnihaMilostný životCeline Nonyová
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie závodu na výrobu tepelných čerpadiel v Istebnom
Otvorenie závodu na výrobu tepelných čerpadiel v Istebnom
Správy
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Kolegovia ho vyprevadili VEĽKÝM POTLESKOM!
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Kolegovia ho vyprevadili VEĽKÝM POTLESKOM!
Prominenti
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Prominenti

Domáce správy

Obrovská tragédia na pretekárskom
Obrovská tragédia na pretekárskom okruhu: V Orechovej Potôni zomrel počas závodu mladý motorkár!
Domáce
Republiková únia zamestnávateľov
Republiková únia zamestnávateľov vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov: Pridáva sa aj STU
Domáce
Dráma v Dubnici nad
Dráma v Dubnici nad Váhom: Útočník brutálne dobodal 40-ročného muža!
Domáce
Opitý kamionista nafúkal viac ako tri promile, skončil v cele
Opitý kamionista nafúkal viac ako tri promile, skončil v cele
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Ruský prezident Vladimir Purin
Autorka knihy o Putinovej milenke: Zoznámili sa po olympiáde, majú dve deti! TAKÝTO život vedie po zverejnení aféry
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone
Zahraničné
Domáci aj turisti zostali
Domáci aj turisti zostali v šoku: Obľúbenú lokalitu OPÄŤ zamoril záhadný odpad! Objavil sa na viacerých plážach
Zahraničné
Donald Trump a Vladimir
Veľavravné slová expertov: Putin vodí Trumpa za nos! Odhalili jeho pravé úmysly
Zahraničné

Prominenti

Frajerka jojkárskeho porotcu sa
Frajerka jojkárskeho porotcu sa na 2 mesiace STIAHLA do úzadia: TEHOTENSTVO? Nie, čosi vážnejšie!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Taylor Swift sa bude
Taylor Swift sa bude vydávať: ZÁSNUBY v záhrade, speváčka ukázala PRSTEŇ SNOV!
Zahraniční prominenti
Julianne Moore
Julianne Moore 22 rokov od svadby: Dodnes ĽUTUJE výber šiat... Aha, ako vyzerala!
Zahraniční prominenti
Radostná novinka známej Slovenky:
Radostná novinka známej Slovenky: VIDEO z pôrodnice... Je z nej dvojnásobná mama!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

HOROR na palube lietadla:
HOROR na palube lietadla: Muž znásilnil len 15-ročné dievča! Rodič sedel o pár sedadiel ďalej
Zaujímavosti
Ako sa mení sexuálne
Ako sa mení sexuálne správanie žien po 40-tke a 50-tke: Čo je normálne a s čím niečo robiť?
vysetrenie.sk
ŠOKUJÚCI prípad u našich
ŠOKUJÚCI prípad u našich susedov: Muž poberal 25 rokov dôchodok mŕtvej svokry, OBOHATIL sa o milióny!
Zaujímavosti
FOTO Nevinná hra sa skončila
Nevinná hra sa skončila privolaním hasičov: FOTO Chlapec uviazol hlavou v záchodovom sedadle!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?
Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!

Šport

Po Slovane padol aj slávny Celtic: Kazašský šampión slávi historický postup v Lige majstrov!
Po Slovane padol aj slávny Celtic: Kazašský šampión slávi historický postup v Lige majstrov!
Liga majstrov
Nečakaný koniec v Trnave: Spartak oznámil rozviazanie zmluvy so skúseným Slovákom
Nečakaný koniec v Trnave: Spartak oznámil rozviazanie zmluvy so skúseným Slovákom
Niké liga
Alcaraz, ako ho nepoznáme: Tenisový kráľ šokoval New York, fanúšikovia neverili vlastným očiam
Alcaraz, ako ho nepoznáme: Tenisový kráľ šokoval New York, fanúšikovia neverili vlastným očiam
US Open
Tenisová legenda, ktorá vyhrala tri grandslamy: Zomrela velikánka a členka Siene slávy
Tenisová legenda, ktorá vyhrala tri grandslamy: Zomrela velikánka a členka Siene slávy
WTA

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť realistické pracovné ciele na zvyšok roka 2025 a konečne ich aj dosiahnuť
Ako si nastaviť realistické pracovné ciele na zvyšok roka 2025 a konečne ich aj dosiahnuť
Motivácia a produktivita
Ako zvládať konflikty v práci? Rady od expertov na manažment
Ako zvládať konflikty v práci? Rady od expertov na manažment
Vzťahy na pracovisku
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako obaliť vyprážaný syr, aby nevytekol: Malý trik s veľkým efektom
Ako obaliť vyprážaný syr, aby nevytekol: Malý trik s veľkým efektom
Rady a tipy
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy

Technológie

AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Bezpečnosť
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Android
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Armádne technológie
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Android

Bývanie

NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!

Pre kutilov

Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nemala som s kým ísť na svadbu, tak som zavolala muža, ktorého som takmer nepoznala: Netušila som, čo tým spôsobím neveste...
Partnerské vzťahy
Nemala som s kým ísť na svadbu, tak som zavolala muža, ktorého som takmer nepoznala: Netušila som, čo tým spôsobím neveste...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský prezident Vladimir Purin
Zahraničné
Autorka knihy o Putinovej milenke: Zoznámili sa po olympiáde, majú dve deti! TAKÝTO život vedie po zverejnení aféry
Obrovská tragédia na pretekárskom
Domáce
Obrovská tragédia na pretekárskom okruhu: V Orechovej Potôni zomrel počas závodu mladý motorkár!
Domáci aj turisti zostali
Zahraničné
Domáci aj turisti zostali v šoku: Obľúbenú lokalitu OPÄŤ zamoril záhadný odpad! Objavil sa na viacerých plážach
Donald Trump a Vladimir
Zahraničné
Veľavravné slová expertov: Putin vodí Trumpa za nos! Odhalili jeho pravé úmysly

Ďalšie zo Zoznamu