Republikáni sa trasú od strachu: Zavlečie Trump USA do vojny na Ukrajine? Boja sa, že zájde priďaleko

Na obrázku s Trumpom a Zelenským vidieť aj model Air Force One.
(Zdroj: profimedia.sk)
WASHINGTON - V Republikánskej strane rastie napätie. Spojenci prezidenta USA Donalda Trumpa ho varujú, aby neprekročil hranicu, ktorá by mohla zatiahnuť Spojené štáty do priameho vojenského konfliktu na Ukrajine. Iní republikáni však naopak vyzývajú k tvrdšiemu postupu voči Moskve a hrozia novými sankciami.

Trump odmieta pozemné jednotky, pripúšťa leteckú podporu

Po pondelkovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a siedmimi európskymi lídrami Trump uistil, že americkí vojaci na Ukrajinu nepôjdu. Nevylúčil však leteckú podporu, či už prostredníctvom pilotov alebo bojových lietadiel.

Diskusia sa sústredila na bezpečnostné záruky pre Kyjev ako alternatívu k jeho vstupu do NATO. Práve tu sa začali ozývať ostré hlasy z Trumpovho vlastného tábora.

MAGA varuje: „Nechceme ďalšiu vojnu“

Ako pripomína denník The Hill, ide o citlivú otázku aj pre samotné hnutie MAGA, ktoré stavia na odmietaní „nekonečných vojen“.

Senátor Tommy Tuberville, jeden z hlavných podporovateľov tohto prúdu, zdôraznil: „Musel by som sa pozrieť, aké by to malo dôsledky. Nechceme ďalšiu vojnu.“

Podľa neho si Američania po dvoch desaťročiach bojov na Blízkom východe nedokážu predstaviť, že by znovu niesli ťarchu krvavého konfliktu. „Ľudia v Európe za to musia prevziať zodpovednosť,“ dodal.

Tvrdá línia: nové sankcie proti Rusku

Na druhej strane stoja republikáni, ktorí presadzujú nekompromisný prístup voči Moskve. Podľa The Washington Post je Senát pripravený uvaliť sankcie, ak Rusko nepristúpi k rokovaniam.

Líder republikánskej väčšiny John Thune jasne povedal, že Kongres je pripravený zasiahnuť aj proti Trumpovej vôli – ten totiž nové sankcie pôvodne odmietal.

Podporu tvrdšiemu postupu vyjadril aj senátor Lindsey Graham, blízky Trumpov spojenec. Ocenil prezidentovo rokovanie s Putinom a Zelenským a naznačil, že by práve trojstranné stretnutie mohlo vojnu ukončiť „ešte pred Vianocami“. Ak by však Putin odmietol, podľa Grahama budú USA nútené pritvrdiť a potrestať krajiny, ktoré svojimi nákupmi lacnej ruskej ropy a plynu financujú Putinovu mašinériu.

„Putin nie je náš priateľ“ – tvrdí Cruz

Niektorí republikáni nenechávajú priestor na pochybnosti. Senátor Ted Cruz vo svojom podcaste vyhlásil, že akékoľvek ukončenie vojny musí byť pre Putina porážkou.

„Prezidenta som vyzval, aby vojnu nielen ukončil, ale aby to znamenalo jasnú a zreteľnú prehru pre Putina,“ povedal Cruz. „Putin nie je náš priateľ. Je naším nepriateľom. A my nechceme, aby nepriateľ silnel – chceme, aby slabol.“

Rozdelená strana, neistá budúcnosť

Trump sa tak ocitol v ťažkej pozícii. Na jednej strane tlak jeho najbližších podporovateľov, ktorí varujú pred ďalšou „nekonečnou vojnou“, na druhej volanie po neústupčivosti voči Kremľu. Ako sa prezident USA rozhodne, môže určiť nielen budúcnosť Ukrajiny, ale aj smerovanie celej republikánskej politiky v zahraničí.

