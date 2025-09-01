Do Nemecka prišlo v rámci presídľovacieho programu 47 Afgancov

BERLIN - Prvýkrát od vzniku koalície kresťanských a sociálnych demokratov prišlo v pondelok do Nemecka 47 žiadateľov o azyl z Afganistanu. Niekoľko rodín dorazilo popoludní do Hannoveru pravidelným letom z Pakistanu s medzipristátím v Istanbule, informuje agentúra DPA.
V rámci programu pre osoby, ktorým za ich predchádzajúcu činnosť hrozila perzekúcia zo strany vládnuceho Talibanu, bolo približne 2000 Afgancom schválené presídlenie do Nemecka. Po zmrazení tohto programu v máji tohto roka, ku ktorému Berlín pristúpil v rámci záväzku novej vlády obmedziť migráciu, však uviazli na niekoľko mesiacov v susednom Pakistane.
Presídľovanie sa okrem bývalých miestnych zamestnancov nemeckých inštitúcií a ich rodín týkalo aj Afgancov, ktorí sa obávajú prenasledovania zo strany islamistického Talibanu, napríklad preto, že predtým ako právnici alebo novinári bojovali za ľudské práva.
Podalo žalobu desiatky Afgancov
Proti zrušeniu programu podali v Nemecku žalobu desiatky Afgancov, ktorým pomáha organizácia Kabul Luftbrücke (Kábulský vzdušný most). Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí je v súčasnosti na súdoch približne 85 žalôb, o ktorých sa má rozhodnúť v zrýchlenom konaní, tento počet sa však každým dňom mení.
Naliehavosť situácie zvýšil aj plán Pakistanu vyhostiť od 1. septembra registrovaných afganských utečencov - vrátane tých, ktorí majú byť presídlení do Nemecka. Podľa nemeckého ministerstva zahraničných sa 2100 ľudí z presídľovacieho programu v súčasnosti nachádza v Pakistane a 200 v Afganistane. V polovici augusta nemecká vláda oznámila, že približne 210 ľudí, ktorí boli v Pakistane, deportovali do Afganistanu. Vláda je s nimi v kontakte.
Vyšší správny súd (OVG) pre spolkové krajiny Berlín a Brandenbursko v pondelok v tejto súvislosti rozhodol, že nemecká vláda má právo preskúmať predchádzajúce rozhodnutia, pokiaľ dotknutým osobám nebol zaručený vstup na územie Nemecka. Dočasné pozastavenie prijímania osôb z presídľovacieho programu súd označil za prípustné a konštatoval, že ochota prijať cudzincov neznamená, že majú automaticky nárok na vízum.
Tento verdikt sa týka bývalého vysokopostaveného afganského sudcu, jeho manželky a ich štyroch detí, ktorí boli koncom roka 2022 zaradení na „prechodný zoznam“. Keď však požiadal o vízum, jeho žiadosť bola začiatkom leta 2025 zamietnutá s odvolaním sa na pozastavenie prijímacích programov.