MIMORIADNY ONLINE Kyjev informoval o oslobodení štyroch ukrajinských obcí v Doneckej oblasti

KYJEV, MOSKVA - Ukrajinská armáda oslobodila tri dediny v Doneckej oblasti, uviedol dnes podľa serveru Ukrajinska pravda hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj. Konkrétne menoval obce Mychajlivka, Zelenyj Haj a Volodymyrivka. Ukrajinská vojenská rozviedka HUR potom podľa rovnakého webu oznámila dobytie dediny Novomychajlivka v rovnakej oblasti. Ruské ministerstvo obrany naopak podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS ohlásilo dobytie dediny Filija v Dnepropetrovskej oblasti. Situáciu sledujeme online.
6:30 Putin je „prekážkou mieru“, tvrdí bývalý americký generál Petraeus. V rozhovore pre ABC News z 24. augusta bývalý americký generál David Petraeus vyjadril pochybnosti o pravdepodobnosti stretnutia Zelenského s Putinom a o Putinovej ochote rokovať v dobrej viere. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
Ukrajina získala späť niektoré územia
"Naše jednotky úspešne vykonali protiútok a vyčistili od nepriateľa dediny v Doneckej oblasti - Mychajlivku, Zelenyj Haj a Volodymyrivku," uviedol Syrskyj podľa generálneho štábu na facebooku, kde ďalej oznámil, že najzložitejšia situácia je podľa neho pri meste Pokrovsk. "Situácia je naozaj ťažká, nepriateľ sústredil svoje hlavné úsilie na tento úsek frontu," dodal. Zelenyj Haj sa nachádza v tesnej blízkosti Dnepropetrovskej oblasti, Mychajlivka a Volodymyrivka leží neďaleko Pokrovska, o ktorý sa bojuje už mesiace, napísala agentúra Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podľa webu Ukrajinska pravda na tlačovej konferencii s kanadským premiérom Markom Carneym v Kyjeve povedal, že ukrajinská armáda má "veľmi pozitívne výsledky" na Donbase, ktorý tvorí Donecká a Luhanská oblasť. "Dobré prekvapenia pre Rusov, myslím, že hlavný veliteľ neskôr povie detaily," povedal prezident.
Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022. Ukrajinci nápor nepriateľských vojsk čiastočne odrazili a niektoré územia dobyli späť. Moskva však okupuje rozsiahlu časť ukrajinského územia a v poslednom čase invázne sily na východe krajiny za cenu vysokých strát pomaly, ale zotrvalo postupujú. Rusko podľa agentúry Reuters ovláda takmer 114 500 kilometrov štvorcových ukrajinského územia, čo predstavuje asi 19 percent rozlohy Ukrajiny, a to vrátane polostrova Krym, ktorý Moskva anektovala v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014.
Dnes ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytie obce Filija v Dnepropetrovskej oblasti, čo je podľa TASS šiesta obec v tomto regióne, ktorej sa v poslednom čase zmocnili ruské sily. Ukrajinská strana ruské územné zisky v Dnepropetrovskej oblasti oficiálne nepotvrdila. Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu nemožno bezprostredne v podmienkach vojny nezávisle overiť.