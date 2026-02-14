ANALÝZA pozostatkov Navaľného ukázala TENTO smrtiaci toxín! Rusko ho otrávilo vo väzení, tvrdia európske štáty

MNÍCHOV - Päť európskych krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka obvinilo v sobotu Moskvu z „otrávenia“ ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení v roku 2024 „vzácnym toxínom“. Stalo sa tak počas aktuálne prebiehajúcej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, informuje o tom agentúra AFP.
„Vieme, že ruský štát použil tento smrtiaci toxín na útok na Navaľného zo strachu z jeho odporu,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení spolu so Švédskom, Francúzskom, Holandskom a Nemeckom. K vyhláseniu došlo krátko pred druhým výročím úmrtia Navaľného, ktorý bol vytrvalým kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina. Krajiny spoločne uviedli, že analýzy Navaľného pozostatkov preukázali stopy vysoko účinného toxínu epibatidínu. Británia tiež uviedla, že nahlásila Rusko Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW).
Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.
Počas prechádzky mu prišlo náhle nevoľno
Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz Putina. Moskva tieto obvinenia dlhodobo odmieta. Navaľného vdova Julija bola na vyhlásení v Mníchove prítomná. Ako uviedla, vražda jej manžela je teraz „vedecky dokázaným faktom“. Zistenia dokazujú, že Putin je vrah, dodala.
„Alexej Navaľnyj bol otrávený v ruskej väzbe,“ uviedol podľa agentúry DPA nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Navaľného pozostatky podľa neho obsahovali epibatidín, mimoriadne silný nervový toxín nachádzajúci sa v kožných sekrétoch niektorých druhov prudko jedovatých žiab v Ekvádore. Wadephul dodal, že táto látka je približne 200-krát silnejšia než morfín a paralyzuje dýchacie svaly, čo spôsobuje udusenie obetí. Nebolo bezprostredne jasné, kedy, kde alebo ako boli analýzy vykonané, pripomína nemecká agentúra.