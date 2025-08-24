Egyptskí potápači pri Alexandrii vylovili pozostatky starovekej obývanej oblasti

EGYPT - Egyptskí potápači včera pri pobreží mesta Alexandrie vylovili pozostatky z 2000 rokov starej obývanej oblasti, píše agentúra AFP. Náleziská obsahuje zvyšky domov, hrobov, vodných nádrží aj niekdajšieho nábrežia.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Čaká nás ďalšie zdražovanie? Kaliňák priznal ďalšiu konsolidáciu! Koalícia bude šachovať s DPH, obáva sa Dubéci
Blanárova kritika SAV: Prekvapivý postup vedcov a nevhodné komentáre! Bude Kotlár čeliť odvolaniu?