Útok na ropovod Družba: Preprava ropy je zastavená! Blanár a Szijjártó poslali Kallasovej list

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.
„Komisia v tomto vyhlásení deklarovala, že je pripravená ochraňovať našu kritickú energetickú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú aj ropovody, preto považujeme za absolútne nevyhnutné, aby sa EÚ postavila za záujmy členských štátov a energetickú bezpečnosť jej obyvateľov vrátane obyvateľov SR. Akékoľvek ohrozenie energetickej bezpečnosti našej krajiny je neakceptovateľné,“ vyhlásil Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie tiež upozornil, že počas nedávnych útokov na ropovod Družba boli dodávky ropy zastavené naposledy v pondelok a po opravách boli rýchlo obnovené. Útok ukrajinských síl, ku ktorému došlo vo štvrtok, však ropovod podľa ministra vážne poškodil a doposiaľ nie je známe, aký je rozsah škôd, čo zásadne ovplyvní dodávky do slovenskej rafinérie.
„Vzhľadom na to, že EÚ a jej členské štáty poskytli Ukrajine v uplynulých rokoch podporu v hodnote stoviek miliárd eur, považujeme kroky Ukrajiny, ktoré vážne ohrozujú energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, za úplne neprijateľné. V tejto súvislosti dôrazne vyzývame Komisiu, aby bezodkladne dodržala záväzky uvedené vo vyššie uvedenom vyhlásení a zaručila bezpečnosť dodávok energie svojim členským štátom,“ napísali ministri Maďarska a SR.
Ukrajina tretíkrát zaútočila na ropovod, preprava ropy je zastavená
Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba sa opäť zastavila, upozornil v piatok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého ide v krátkom čase už o tretí útok na ropovod. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti. „V noci sme dostali správu, že ropovod Družba na rusko-bieloruskej hranici bol opäť napadnutý – už tretíkrát za krátky čas. Doprava ropy do Maďarska sa opäť zastavila,“ uviedol šéf maďarskej diplomacie.
Stijjártó podotkol, že toto je ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska a ďalší pokus zatiahnuť ho do vojny. „To nebude fungovať! Budeme naďalej podporovať mierové úsilie zo všetkých síl a chrániť naše národné záujmy,“ dodal. Podľa servera magyarnemzet.hu maďarská vláda od začiatku zdôrazňovala, že cielené útoky na dodávky energie predstavujú nebezpečnú eskaláciu vojny, na ktorej sa Maďarsko nechce zúčastniť, či už vojensky alebo ekonomicky.
Ropovod Družba je jeden z najväčších systémov prepravy ropy na svete, ktorý v 60. rokoch 20. storočia vybudoval Sovietsky zväz na prepravu ropy do strednej a východnej Európy. Viac ako 4000 kilometrov dlhý ropovod začína v Rusku a potom sa rozdeľuje na dve hlavné vetvy cez Bielorusko a Ukrajinu: jedna prepravuje ropu do Poľska a Nemecka a druhá na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky.
Trump k útoku na ropovod Družba po Orbánovi odkázal aj SR: Som nahnevaný
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa už o treťom ukrajinskom útoku na ropovod Družba. Podľa servera magyarnemzet.hu premiér na Facebooku citoval reakciu Trumpa, ktorý vyjadril svoj hnev a požiadal Orbána, aby to odkázal aj Slovensku, informuje spravodajca TASR v Budapešti. „V našom susedstve je vojna, ak by si niekto myslel, že sa to deje niekde v diaľke, po ruskom raketovom útoku na Mukačevo mohol vytriezvieť. Táto vojna predstavuje priamu a neustálu hrozbu pre Maďarsko a maďarský ľud. Ako v Zakarpatskej oblasti, tak aj v Maďarsku,“ napísal Trumpovi Orbán.
Maďarský premiér dodal, že Ukrajinci neustále útočia na ropovod Družba a to isté podľa neho urobili aj s ropovodom Nord Stream, a že aj tam sa odhalila pravda. „Viktor – nie som rád, že to počujem. Som pre to veľmi nahnevaný. Povedzte to Slovensku. Si mojim skvelým priateľom,“ napísal americký prezident.