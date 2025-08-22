Trumpove tajomné vyjadrenie: Plánuje zmeniť vyzbrojenie Ukrajiny? Zásadne by to menilo situáciu na fronte

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump varoval, že samotná obrana Ukrajine nestačí. Kritizoval Bidena a naznačil, že jeho rétorika môže dráždiť Moskvu.
Trumpov odkaz na sociálnej sieti
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na sieti Truth Social napísal, že vojnu proti Rusku nemožno vyhrať bez úderov priamo na území agresora. Prirovnal to k športu: tím môže mať skvelú obranu, ale bez útoku nikdy nezvíťazí.
„Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, vyhrať vojnu bez útoku na zem agresora. Neexistuje žiadna šanca na výhru! To isté platí pre Ukrajinu a Rusko,“ uviedol Trump.
Kritika Bidena
Trump obvinil svojho predchodcu Joea Bidena, že Ukrajine „zviazal ruky“. Podľa neho administratíva nedovolila Kyjevu využívať americké zbrane mimo vlastného územia, čo sa neskôr zmenilo, ale len na určitý čas.
„Podvodný a neschopný Joe Biden nedovolil Ukrajine BOJOVAŤ, iba sa brániť,“ napísal Trump. Dodal, že keby bol prezidentom on, vojna by nikdy nevypukla.
Otázniky okolo americkej stratégie
Televízia CNN sa pýta, či šéf Bieleho domu nenaznačuje možnosť podporiť útoky na Rusko. Jeho vyjadrenia označuje za rozporuplné, no pripúšťa, že rétorika môže byť pre Kremeľ provokáciou. Moskva totiž akúkoľvek pomoc Ukrajine pri útokoch na ruské územie považuje za prekročenie červenej línie.
Administratíva exprezidenta Bidena sa držala zásady, že Ukrajina nesmie odpáliť rakety dlhého doletu americkej výroby na Rusko. V novembri 2024 USA toto obmedzenie po tlaku spojencov zrušili. Následne Moskva vyhlásila, že akýkoľvek útok na Rusko podporený jadrovou veľmocou bude považovať za spoločný úder.
Ruská reakcia a napätie v rokovaniach
Len niekoľko dní po tejto zmene Rusko odpálilo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Orešnik na mesto Dnipro vo východnej Ukrajine.
Trumpove komentáre zároveň prichádzajú v čase, keď sa Kremeľ otvorene stavia proti plánom Bieleho domu na bilaterálnu schôdzku prezidentov Putina a Zelenského. To podľa CNN naznačuje, že summit lídrov nie je na dohľad a ruský prezident stále s takýmto stretnutím nesúhlasí.