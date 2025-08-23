Turecká prvá dáma vyzvala Melaniu Trumpovú vyjadriť sa k situácii v Pásme Gazy

ANKARA - Prvá dáma Turecka Emine Erdoganová napísala list prvej dáme Spojených štátov Melanii Trumpovej, v ktorom ju vyzýva kontaktovať izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a upozorniť ho na utrpenie detí v Pásme Gazy. Informovali o tom v sobotu turecké úrady.
Erdoganová napísala, že sa inšpirovala Trumpovej listom, ktorý minulý mesiac adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ohľadom ukrajinských a ruských detí. Biely dom sa k listu tureckej prvej dámy bezprostredne nevyjadril.„Verím, že citlivosť, ktorú ste prejavili voči 648 ukrajinským deťom, sa rozšíri aj na Gazu. V dnešnej dobe, keď svet prežíva kolektívne prebudenie a uznanie Palestínskeho štátu sa stalo globálnou vôľou, verím, že vaša výzva v mene Gazy by splnila historickú zodpovednosť voči palestínskemu ľudu,“ citovala kancelária tureckého prezidenta Erdoganovú.
Melania Trumpová poslala Putinovi list: Teraz zverejnili jeho obsah! Srdcervúce slová prvej dámy USA
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok v meste Gaza v palestínskej enkláve oficiálne vyhlásila stav hladomoru. IPC uvádza, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641.000.Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Baláh a Chán Júnis. Netanjahu tvrdí, že správa o hladomore v palestínskej enkláve je „absolútne lživá“.
Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou
Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61.000 obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.