Iránske jadrové rokovania s krajinami E3 sa budú konať v utorok v Ženeve

TEHERÁN - Utorňajšie rokovania o iránskom jadrovom programe s účasťou iránskych, britských, francúzskych a nemeckých diplomatov sa budú konať v Ženeve, informujú v pondelok iránske médiá. Informuje o tom správa AFP.
„Irán a traja európski signatári jadrovej dohody z roku 2015 spoločne s Európskou úniou uskutočnia v Ženeve nové kolo rokovaní na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí,“ uviedla iránska štátna televízia.
Pôjde o druhé takéto stretnutie od 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom, ku ktorej došlo v polovici júna, pričom na konci sa do nej zapojili aj Spojené štáty. Predchádzajúce kolo takýchto rokovaní sa konalo 25. júla v Istanbule, pripomína AFP.
Irán po zmienenej vojne pozastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), pričom poukázal na to, že tento dozorný jadrový orgán OSN neodsúdil izraelské ani americké útoky na jeho jadrové zariadenia.
Británia, Nemecko a Francúzsko - známe aj ako skupina E3 - Iránu pohrozili, že ak nebude obmedzovať obohacovanie uránu a neobnoví spoluprácu s inšpektormi MAAE, aktivujú takzvaný mechanizmus „snapback“ a voči Teheránu opätovne zavedú sankcie OSN zrušené v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu.
Predmetná dohoda zaviedla významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. V roku 2018 však USA - počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa - od nej jednostranne odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo dosiahnuť a Teherán po čase pôvodnú dohodu prestal dodržiavať.
Washington a Teherán síce v nedávnej minulosti rokovali o potenciálnej novej dohode, Irán však tieto takmer dva mesiace trvajúce jadrové rokovania pozastavil po tom, ako Izrael v júni zaútočil na mnohé ciele v krajine a následne aj samotné Spojené štáty bombardovali iránske jadrové zariadenia. Izrael, USA aj európske krajiny sa obávajú, že Irán sa snaží získať jadrové zbrane, čo ten odmieta.