Nedeľa24. august 2025, meniny má Bartolomej, zajtra Ľudovít

Iránsky najvyšší duchovný vodca vyzval Irán na jednotu: Chce čeliť snahám Spojených štátov podmaniť si krajinu

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí
Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí (Zdroj: TASR/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v nedeľu vyzval na vytvorenie zjednotenej národnej fronty, ktorá by čelila „snahám Spojených štátov podmaniť si Iránsku islamskú republiku“. Iinformujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.

Chameneí sa tak vyjadril v teheránskej mešite dva mesiace po ukončení bojov medzi Iránom a Izraelom, do ktorých sa nakrátko zapojili aj Spojené štáty. Útoky Izraela a USA vtedy cielili najmä na kľúčové jadrové zariadenia v Iráne, no podľa duchovného vodcu bolo ich cieľom destabilizovať islamskú republiku. Podľa jeho slov sa „deň po začiatku konfliktu s Izraelom americkí agenti stretli v Európe, aby prediskutovali, kto by mal vládnuť Iránu po islamskej republike“. Chameneí uviedol, že cieľom Spojených štátov bolo prinútiť Irán „byť poslušný“.

„Iránsky národ, ktorý pevne stál po boku ozbrojených síl, vlády a systému, zasadil svojim nepriateľom silnú ranu,“ povedal Chameneí a dodal, že zahraničné mocnosti podľa neho v Iráne podnecujú vnútorné rozkoly. „Dnes je krajina vďaka Bohu zjednotená. Existujú rozdiely v názoroch, ale keď ide o obranu systému, obranu krajiny a postavenie sa proti nepriateľovi, ľudia sú zjednotení,“ uzavrel.

Teherán opäť pod drobnohľadom

Agentúra AFP pripomína, že vzťahy medzi Teheránom a Washingtonom boli dobré až do iránskej islamskej revolúcie v roku 1979 a následnej krízy s rukojemníkmi na americkom veľvyslanectve. Spojené štáty odvtedy uvalil na Irán viacero sérií sankcií, naposledy v súvislosti s jeho jadrovým programom. V utorok sa uskutočnia rokovania medzi Iránom a štátmi skupiny E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) o iránskom jadrovom programe na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí.

Viac o téme: USAIránAlí Chameneí
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bezpečnostné zložky na juhovýchode
Bezpečnostné zložky na juhovýchode krajiny zastrelili šiestich militantov
Zahraničné
Ilustračná foto.
Irán chce pomoc Bieloruska pri obnove vojenského zariadenia, ktoré bolo poškodené počas júnovej vojny s Izraelom
Zahraničné
USA zaviedli ďalšie sankcie:
USA zaviedli ďalšie sankcie: Zamerané sú proti iránskemu režimu
Zahraničné
V Nórsku sa začal
V Nórsku sa začal súdny proces s mužom obžalovaným zo špionáže pre Rusko a Irán
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Felix Slováček si môže zo žien aj dnes vyberať: Kto mu robil garde v Brusne? Fíha, ten sa má!
Felix Slováček si môže zo žien aj dnes vyberať: Kto mu robil garde v Brusne? Fíha, ten sa má!
Prominenti
Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre Spartaku s Komárnom: Ďakujem hráčom a najlepším fanúšikom na Slovensku
Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre Spartaku s Komárnom: Ďakujem hráčom a najlepším fanúšikom na Slovensku
Zoznam TV
Tréner Komárna Mikuláš Radványi po prehre s Trnavou: Dostávame veľmi lacné góly
Tréner Komárna Mikuláš Radványi po prehre s Trnavou: Dostávame veľmi lacné góly
Zoznam TV

Domáce správy

Meteorológovia varujú pred prízemným
Meteorológovia varujú pred prízemným mrázom a silným vetrom: Výstraha platí pre viaceré okresy Slovenska
Domáce
Vladimír Baláž
Poslanci navrhujú nové podmienky pre úhradu tzv. lieku na výnimku zdravotnými poisťovňami
Domáce
Attila Végh
Dohodli sa, slovo nedodržal: Véghovi vyplatila SPP astronomickú sumu za reklamy, ktoré netočil! Všetko vrátim, sľúbil
Domáce
Šaľa zažije remeselný deň aj magický večer: Prázdniny v múzeu sa končia veľkolepo
Šaľa zažije remeselný deň aj magický večer: Prázdniny v múzeu sa končia veľkolepo
Nitra

Zahraničné

Putinova paranoja: Ochranka vraj
Putinova paranoja: Ochranka vraj zbiera jeho výkaly do špeciálneho kufra
Zahraničné
Bodnutie na propalestínskom proteste
Bodnutie na propalestínskom proteste v Bruseli: Obeť je mimo ohrozenia života
Zahraničné
Americký viceprezident J.D. Vance
Rusko vďaka Trumpovi spravilo významné ústupky vo svojich požiadavkách pre ukončenie vojny na Ukrajine, tvrdí Vance
Zahraničné
Poplach v Česku: Vedci
Poplach v Česku: Vedci objavili nový druh komára! Vie prenášať exotické choroby, hrozia ľuďom problémy?
Zahraničné

Prominenti

Influencer Matej Zrebný s
Veľkolepé ZÁSNUBY na narodeninovej oslave: Známy Slovák požiadal svoju partnerku o ruku!
Domáci prominenti
Úspešný herec (22) KONČÍ
Úspešný herec (22) KONČÍ so šoubiznisom: SŤAHUJE SA do Indie... Opúšťa aj známy seriál
Zahraniční prominenti
Štefan Margita v relácii
Vdovec Štefan Margita 3 roky po smrti Zagorovej (†75): NOVÝ VZŤAH!
Domáci prominenti
Felix Slováček na Muzikálovom
Felix Slováček si môže zo žien aj dnes vyberať: Kto mu robil garde v Brusne? Fíha, ten sa má!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Sexuálne zdravie mužov po
Sexuálne zdravie mužov po 40-ke a 50-ke: Čo sa mení a ako s tým pracovať?
vysetrenie.sk
Veľmi nezvyčajný príznak rakoviny
Veľmi nezvyčajný príznak rakoviny pankreasu: Ak ho pociťujete, vyhľadajte lekára
Zaujímavosti
Odborníci varujú pred prípravou
Odborníci varujú pred prípravou KURACINY: Toto nikdy nerobte predtým, než ju začnete variť
Zaujímavosti
FOTO Na FOTO sa ukrýva
Na FOTO sa ukrýva zviera: Viete ho nájsť? Ostatní ľudia boli totálne bezradní
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!
Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!
Zahraniční pracovníci u nás trhajú rekordy, najviac ich je z Ukrajiny, Srbska a Rumunska
Zahraniční pracovníci u nás trhajú rekordy, najviac ich je z Ukrajiny, Srbska a Rumunska
Veľké porovnanie cien: Kde v Európe zaplatíte za kávu najviac a kde naopak najmenej?
Veľké porovnanie cien: Kde v Európe zaplatíte za kávu najviac a kde naopak najmenej?
Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!
Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!

Šport

Slovan sa radoval predčasne: Michalovce pri rozlúčke Žofčáka obrali belasého majstra o body
Slovan sa radoval predčasne: Michalovce pri rozlúčke Žofčáka obrali belasého majstra o body
Niké liga
Spartak rozhodol už do prestávky: Stále stopercentná Trnava kraľuje na ligovom tróne
Spartak rozhodol už do prestávky: Stále stopercentná Trnava kraľuje na ligovom tróne
Niké liga
VIDEO Sexi reportérka nevídaným faux pas valcuje internet: Nahnevaný kapitán nič podobné nezažil
VIDEO Sexi reportérka nevídaným faux pas valcuje internet: Nahnevaný kapitán nič podobné nezažil
Bundesliga
Žilinskí šošoni potešili fanúšikov pod Dubňom: Podbrezovú zdolali rozdielom triedy
Žilinskí šošoni potešili fanúšikov pod Dubňom: Podbrezovú zdolali rozdielom triedy
Niké liga

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
5 filmov, ktoré vás nabijú energiou pri hľadaní práce
5 filmov, ktoré vás nabijú energiou pri hľadaní práce
Motivácia a inšpirácia
10 najväčších chýb v CV, ktoré vás môžu vyradiť z výberového konania
10 najväčších chýb v CV, ktoré vás môžu vyradiť z výberového konania
CV a motivačný list
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Rady a tipy

Technológie

Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Veda a výskum
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Bezpečnosť
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Aplikácie a hry
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Umelá inteligencia

Bývanie

Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu

Pre kutilov

Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V dobrom som závidela jednej žene jej život a manžela: Potom som sa dozvedela, že sa v skutočnosti asi za svojho muža hanbí
Sex a vzťahy
V dobrom som závidela jednej žene jej život a manžela: Potom som sa dozvedela, že sa v skutočnosti asi za svojho muža hanbí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Putinova paranoja: Ochranka vraj
Zahraničné
Putinova paranoja: Ochranka vraj zbiera jeho výkaly do špeciálneho kufra
Poplach v Česku: Vedci
Zahraničné
Poplach v Česku: Vedci objavili nový druh komára! Vie prenášať exotické choroby, hrozia ľuďom problémy?
Attila Végh
Domáce
Dohodli sa, slovo nedodržal: Véghovi vyplatila SPP astronomickú sumu za reklamy, ktoré netočil! Všetko vrátim, sľúbil
Aké počasie nás čaká
Domáce
Aké počasie nás čaká v najbližšom období? Meteorológovia vydali prvé prognózy: Upršaná jeseň, zima môže prekvapiť!

Ďalšie zo Zoznamu