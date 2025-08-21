Koalícia za slobodu médií vyzýva Izrael: Do Gazy majú vpustiť zahraničné médiá

LONDÝN - Členovia medzinárodnej Koalície za slobodu médií vyzvali vo štvrtok Izrael, aby nezávislým zahraničným novinárom okamžite umožnil vstup do Pásma Gazy. Spoločný apel podpísalo dovedna 27 členov tejto organizácie, a to vrátane Slovenska, Rakúska, Ukrajiny či Británie, Austrálie, Nemecka a Japonska, píše stanica Sky News.
Organizácia okrem toho vyzvala Izrael, aby poskytol ochranu miestnym i zahraničným novinárom, ktorí v súčasnosti pôsobia v Gaze, Izraeli, Západnom brehu Jordánu či vo východnom Jeruzaleme, a mohli tak „svoju prácu vykonávať slobodne a bezpečne“. K takémuto vyhláseniu podľa vlastných slov organizácia pristúpila „vzhľadom na vyvíjajúcu sa humanitárnu katastrofu v Gaze“.
„Novinári a mediálni pracovníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri upozorňovaní na ničivú realitu vojny. Prístup do konfliktných zón je (pre nich) nevyhnutný pre efektívne plnenie tejto úlohy. Sme proti všetkým pokusom o obmedzenie slobody tlače a blokovanie prístupu novinárom počas konfliktov,“ uviedla.
Koalícia dôrazne odsúdila akékoľvek násilie
Koalícia zároveň dôrazne odsúdila akékoľvek násilie voči novinárom a mediálnym pracovníkom, pričom v tomto smere poukázala na extrémne vysoký počet zabitých a zadržaných novinárov. Žiada tiež vyšetrenie všetkých útokov na novinárov a vyvodenie zodpovednosti v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom.
Zároveň opakovane vyzvala na dosiahnutie okamžitého prímeria v Gaze, ako aj bezpodmienečné prepustenie zvyšných rukojemníkov, ktorých v tejto palestínskej enkláve stále zadržiava militantné hnutie Hamas. Apelovala tiež na nerušený tok humanitárnej pomoci do Gazy a hľadanie riešenia konfliktu založeného na existencii dvoch štátov, dlhodobom mieri a bezpečnosti.