Na severe Nigérie banditi zaútočili na mešitu a dediny: Pri útoku zahynulo najmenej 50 ľudí

ABUJA - Najmenej 50 ľudí v utorok zahynulo na severe Nigérie pri útoku banditov na mešitu v meste Unguwar Mantau a na priľahlé dediny v štáte Katsina. Informuje o tom agentúra AFP.
„Deväť veriacich bolo zabitých na mieste a mnoho ďalších zomrelo neskôr. Aktuálny počet obetí je 32,“ povedal v stredu agentúre AFP jeden z miestnych obyvateľov Nura Musa. Lokálny politik Aminu Ibrahim v utorok v snemovni štátu Katsina informoval o 30 obetiach, pričom ďalších 20 podľa neho banditi upálili pri útokoch na priľahlé dediny.
Musa agentúre AFP ozrejmil, že k útoku došlo po tom, ako miestna domobrana cez víkend prepadla skupinu banditov. „Členovia domobrany sú na stráži od večera do rána, hliadkujú v dedine a okolí,“ uviedol. Po skončení nočnej stráže sa vydali do mešity a pridali sa k ďalším veriacim na ranných modlitbách. Banditi však využili moment prekvapenia a zaútočili na mešitu. „Začali strieľať na veriacich a potom ušli,“ vysvetlil Musa.
AFP pripomína, že miestni banditi už niekoľko rokov terorizujú usadlosti v severozápadnej a strednej Nigérii, prepadávajú dediny, unášajú obyvateľov, plienia a vypaľujú domy. Terajším útokom predchádzali konflikty o pôdu a vodu medzi pastiermi a roľníkmi. Na ich základe potom začali vznikať ozbrojené zločinecké skupiny, vysvetľuje AFP.