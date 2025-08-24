Nedeľa24. august 2025, meniny má Bartolomej, zajtra Ľudovít

Vzdušné sily v Nigérii zneškodnili vyše 35 údajných džihádistov pri hraniciach

ABUJA - Nigérijské vzdušné sily uviedli, že v sobotu zlikvidovali viac ako 35 údajných džihádistov. Došlo k tomu počas razií namierených voči militantným bojovníkom, ktorí sa zhromaždili neďaleko nigérijsko-kamerunských hraníc po pokuse o útok na pozemné jednotky.

„Na základe viacerých spravodajských informácií z niekoľkých zdrojov podnikla letecká zložka presné údery v niekoľkých po sebe nasledujúcich preletoch, pričom zasiahla teroristov a zneškodnila viac ako 35 bojovníkov v štyroch vymedzených zónach zhromažďovania,“ uvádza sa vo vyhlásení nigérijského letectva (NAF). Obnovila tiež komunikáciu s ohrozenými pozemnými jednotkami a tie potvrdili, že „situácia v okolí sa stabilizovala“, doplnilo vyhlásenie. Úderom sa „zintenzívnilo úsilie“ o ovládnutie bojiska a „obmedzenie slobody pohybu teroristov“, oznámilo vyhlásenie podľa AFP.

Hoci sa 16 rokov trvajúce povstanie organizácie Boko Haram v Nigérii spomalilo približne od roku 2015, od začiatku roka 2025 sa útoky opäť zintenzívnili. Doposiaľ si vyžiadalo približne 40.000 obetí. Viac než dva milióny ľudí boli v dôsledku neho nútené opustiť svoje domovy.Vzdušné sily ozrejmili, že najnovšia operácia demonštrovala odhodlanie síl poskytovať pozemným jednotkám leteckú podporu „a zároveň narúšať logistiku teroristov“ a ich pohyb pozdĺž severovýchodných pohraničných regiónov, doplnila AFP.

