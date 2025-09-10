Hlavné mesto Litvy hlási obrovské výbuchy: Horí vlak s plynom

VILNIUS - V litovskej metropole Vilniuse boli dnes ráno počuť silné výbuchy. Podľa záchranných zložiek začalo na okraji hlavného mesta horieť osem železničných vagónov so skvapalneným zemným plynom (LNG). Uviedla to litovská verejnoprávna stanica LRT s tým, že jeden človek utrpel zranenia. Podľa ministra vnútra bolo príčinou požiaru zrejme porušenie pracovných postupov.
Požiar vagónov vznikol na plniacej stanici Traku Voke západne od Vilniusu. Obyvatelia v okolí dostali varovanie pred možným znečistením ovzdušia. Starosta Vilniusu Valdas Benkuskas odporučil ľuďom žijúcim v blízkosti požiaru nevychádzať von a nevetrať.
"Podľa prvotných údajov požiar vznikol pri porušení pracovných podmienok," citovala agentúra BNS litovského ministra vnútra Vladislava Kondratoviča. Miestne médiá podľa agentúry AP uviedli, že dôvodom požiaru mohla byť neopatrnosť zamestnanca.
Podľa polície patrili vagóny poľskej petrochemickej spoločnosti PKN Orlen. Litva v reakcii na inváziu Moskvy na Ukrajinu úplne prerušila dovoz ruského plynu a surovinu v súčasnosti dováža z viacerých krajín prostredníctvom terminálu na LNG v Klajpede. Po ruskej invázii na Ukrajinu dávajú Litva a ďalšie pobaltské štáty opakovane obavy z ruských sabotáží zameraných na jej kritickú infraštruktúru.