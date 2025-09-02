Sudán zasiahla tragédia! Zosuv pôdy zabil tisíc ľudí: V zničenej obci ostal jediný preživší

CHARTÚM - Veľký zosuv pôdy po prudkých dažďoch na západe Sudánu zabil najmenej tisíc ľudí. Podľa agentúr Reuters a AFP to uviedli ozbrojenci ovládajúci oblasť nachádzajúcu sa v občianskou vojnou sužovanom Darfúre. V zničenej obci prežil jediný človek, uviedlo Sudánske oslobodzovacie hnutie/armáda (SLM/SLA). Zároveň vyzvalo OSN, aby pomohla vyslobodiť telá obetí.
Zosuv v nedeľu "úplne zrovnal so zemou" dedinu Tarasin v miestnej horskej oblasti Marra, oznámilo hnutie vo vyhlásení. Požiadalo OSN a nadnárodné organizácie o pomoc pri vyslobodzovaní tiel mužov. žien i detí zasypaných pod nánosom hliny a kamene.
Miestne hory podľa Reuters slúžia ako útočisko obyvateľom, ktorí sem utekajú pred vojnou medzi sudánskou armádou a povstaleckými skupinami. Kvôli tomu sa uchyľujú do oblasti, kde je nedostatok jedla alebo liekov.
Konflikt v Sudáne, kde žije asi 50 miliónov ľudí, pripravil o život už niekoľko desiatok tisíc ľudí, z domovov vyhnal viac ako 12 miliónov Sudáncov a spôsobil hladomor, ktorému čelí niekoľko miliónov ľudí. Občianska vojna v tejto východoafrickej krajine je preto podľa medzinárodných organizácií jednou z najväčších humanitárnych kríz posledných rokov.