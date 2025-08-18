MIMORIADNY ONLINE Trump odmieta návrat Krymu a vstup Ukrajiny do NATO: Rusko útočilo na Charkov a Sumskú oblasť

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pred pondelňajším stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vylúčil vrátenie Krymského polostrova anektovaného Ruskom Ukrajiny a jej vstup do NATO. Napísal to v nedeľu podľa agentúry AFP na svojej sociálnej sieti Truth Social. Situáciu sledujeme ONLINE.
7:17 Ukrajinská strela s plochou dráhou letu Flamingo s dlhým doletom vstupuje do sériovej výroby, informujú médiá. Domáca raketa má údajne dolet 3 000 km (1 864 míľ). Armáda sa zatiaľ k technickým špecifikáciám verejne nevyjadrila.
6:50 Pri ruskom bombardovaní Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny zahynul 15-ročný chlapec, ďalšie dve deti a štyria dospelí boli zranení, oznámil dnes večer šéf oblastnej správy Ivan Fedorov. na sociálnej sieti Telegram. Ruské úrady v Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, informovali o štyroch ranených po útoku ukrajinského dronu.
6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil v pondelok ráno do Washingtonu, kde ho čaká stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. O svojej ceste informoval prostredníctvom sociálnej siete Telegram.
Hneď po prílete vyjadril Zelenskyj vďačnosť Trumpovi za pozvanie. Zdôraznil, že hlavným cieľom Ukrajiny a jej partnerov zostáva „rýchlo a spoľahlivo“ ukončiť vojnu a uzavrieť mier, ktorý vydrží. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda. Ukrajinský prezident pripomenul, že jeho krajina bola v minulosti prinútená vzdať sa Krymu a časti Donbasu, čo podľa neho Moskva využila ako štartovaciu plochu pre ďalší útok.
Zelenskyj kritizoval aj neúspešné „bezpečnostné záruky“ z roku 1994, keď Ukrajina odovzdala svoj jadrový arzenál. „Nezafungovalo to,“ vyhlásil. „Všetci chceme túto vojnu rýchlo a spoľahlivo ukončiť a uzavrieť mier, ktorý bude trvalý, nie ako pred rokmi,“ dodal Zelenskyj.
6:00 Americký prezident Donald Trump pred pondelňajším stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vylúčil vrátenie Krymského polostrova anektovaného Ruskom Ukrajiny a jej vstup do NATO. Napísal to v nedeľu podľa agentúry AFP na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Pripomeňme si, ako sa to začalo. Žiadne vrátenie Krymu, ktorý prenechal Obama (pred 12 rokmi bez jediného výstrelu!), a ŽIADNY VSTUP UKRAJINY DO NATO. Niektoré veci sa nikdy nezmenia!!!“ konštatoval Trump.
Ruské sily útočili na Charkov a Sumskú oblasť
Troch mŕtvych vrátane 1,5-ročného dieťaťa a 17 zranených sú vyžiadal nočný útok ruského dronu na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Na platforme Telegram o tom informovali starosta mesta Ihor Terechov a gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov, informuje ruskojazyčná stránka BBC a portál Ukrajinska pravda.
Podľa Terechova ruské drony zaútočili na priemyselnú štvrť Charkova. Jeden z úderov zasiahol päťpodlažnú obytnú budovu. Polícia varovala, že pod jej troskami môžu byť uväznení ďalší ľudia. V dôsledku výbuchu vypukol požiar v dvoch vchodoch: v prvom horeli podlažia od druhého po štvrté, v druhom horelo najvyššie poschodie. Celkovo bolo poškodených šesť obytných budov a 15 áut. Charkov, ktorý leží na severovýchode Ukrajiny v blízkosti frontovej línie, je od začiatku vojny terčom pravidelných dronových a raketových útokov ruských síl.
Ruské sily v noci na pondelok útočili aj na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti, kde bolo poškodených niekoľko obytných domov a budova vzdelávacej inštitúcie. Zranenia podľa dostupných informácií utrpeli 57-ročná žena a 43-ročný muž. „Nepriateľ naďalej zámerne útočí na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti – zákerne, v noci,“ napísal na Telegrame tamojší gubernátor Oleh Hryhorov.
Najnovšie letecké útoky prišli v deň, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho európski spojenci stretnú v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na rokovaniach zameraných na ukončenie vojny.
Zelenskyj sa pred príchodom do Washingtonu v Telegrame poďakoval Trumpovi za pozvanie a vyjadril túžbu ukončiť vojnu čo najrýchlejšie. Podľa neho by to malo ako prvé urobiť Rusko. „Všetci chceme túto vojnu rýchlo ukončiť. Mier musí byť dlhotrvajúci. Nie taký, ako bol pred rokmi, keď bola Ukrajina nútená vzdať sa Krymu a časti Donbasu a Putin to využil ako odrazový mostík pre nový útok. Alebo keď Ukrajina v roku 1994 dostala údajne ‚bezpečnostné záruky‘, ale nefungovalo to,“ napísal Zelenskyj. „Rusko musí ukončiť túto vojnu, ktorú samo začalo. Dúfam, že naše spojenectvo s Amerikou, s našimi európskymi priateľmi, prinúti Rusko k skutočnému mieru,“ dodal Zelenskyj.
Veľvyslankyňa EÚ odmieta „mier“, ktorý by od Ukrajiny žiadal ústupky na Donbase
Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová odmieta mier, ktorý by od Ukrajiny vyžadoval, aby sa vzdala území neokupovaných Ruskom. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde. „Mier, ktorý by od Ukrajiny žiadal, aby sa vzdala častí Donbasu, ktoré sú stále pod jej kontrolou, je neprijateľný,“ napísala diplomatka vo svojom príspevku na Facebooku. Dodala, že EÚ nebude tolerovať mier, ktorý by bol „len iným slovom pre kapituláciu“.
Mathernová kritizovala aj stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v meste Anchorage na Aljaške. „Prezident Trump sa rozhodol netlačiť na prímerie. Namiesto toho Putin predstavil údajnú 'mierovú ponuku', ktorá je v skutočnosti diktátom agresora: Ukrajina by mala napríklad odovzdať východ svojho územia, nad rámec toho, čo už (Putin) vojensky dobyl. Takýto 'mier' je neprijateľný,“ uviedla veľvyslankyňa.
Zároveň pripomenula, že stanovisko EÚ je jasné a nemenné: mier musí byť založený na medzinárodnom práve a musí rešpektovať nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. „Žiadne ilúzie, žiadne kompromisy s agresormi,“ píše Mathernová.
Dodala, že prítomnosť siedmich európskych lídrov na stretnutí prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome je jasným signálom, že Európa stojí na strane Ukrajiny jednotne a odhodlane a „nebude tolerovať mier, ktorý je len iným slovom pre kapituláciu.“
Ubezpečila, že Ukrajina sa môže plne spoľahnúť na svojich európskych partnerov. „EÚ preukázala pevný postoj, odvahu a zdravý rozum. Pretože dostať agresora do pozície, aby diktoval podmienky mieru, by znamenalo ohroziť mier v celej Európe,“ uviedla Mathernová.